Mundial 2026: Ecuador-Alemania EN DIRECTO

Tercera jornada del Mundial 2026

Alemania-Ecuador

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La Alemania de Julian Nagelsmann jugará a las 22:00 en la tercera jornada del Grupo E ante Ecuador, dirigida por Sebastián Beccacece, en el Meadowlands Stadium de East Rutherford, Nueva York. Los alemanes, ya clasificados tras vencer a Curazao y Costa de Marfil, Ambos ya están en octavos como primeros y jugarán el lunes 29 a las 22:30 contra el tercer clasificado. Ecuador necesita ganar para superar a Costa de Marfil o, al menos, llegar a cuatro puntos y aspirar a la repesca.











