«Negociación cerrada por Zion Suzuki al Aston Villa». Lo escribe en XMatteo Moretto. El Aston Villa cierra así el fichaje del portero japonés del Parma, un movimiento que al mismo tiempo acerca el traspaso del Dibu Emiliano Martínez a la Juventus.
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Moretto: Suzuki al Aston Villa, negociación cerrada
Los Villans en las últimas horas han aprovechado el fracaso de la operación Zion Suzuki entre Parma y Paris Saint Germain (falta de acuerdo sobre la gestión en los próximos años, incluida la posible cesión a la Juventus) y han presentado a los emilianos una nueva oferta de 30 millones más 5 en bonus que está a punto de ser aceptada, y ahí es donde la Juventus ha vuelto a tener esperanzas por el Dibu.
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