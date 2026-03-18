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Giuntoli JuventusGetty Images
Emanuele Tramacere

Traducido por

Moretto - Giuntoli busca equipo: Gasperini lo valora, pero tiene ofertas de la Premier

El exdirectivo de la Juventus y el Nápoles está buscando un nuevo proyecto y, en Roma, contaría con un aliado importante en Gasperini.

La Roma actual se mueve entre las exigencias de Gian Piero Gasperini y las decisiones tomadas por Frederic Massara, pero al final de la temporada esta dicotomía podría romperse.


Desde hace unos días, tal y como ha informado Matteo Moretto a través del canal de YouTube de Fabrizio Romano, está empezando a circular con fuerza el nombre de Cristiano Giuntoli, exdirector deportivo de la Juventus y el Nápoles, como firme candidato para el puesto de responsable del área deportiva del club giallorosso.


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  • LA OBRA DE MASSARA

    La familia Friedkin está muy satisfecha en estos momentos con el trabajo de Massara y con la forma en que ha logrado mantener las cuentas bajo control, al tiempo que ha construido un equipo, en definitiva, competitivo en todos los frentes. El club es igualmente consciente de que la relación entre el entrenador y el directivo no es óptima y, por ello, evaluará su situación, aunque, a día de hoy, un cambio radical parece muy lejos de materializarse.

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  • GIUNTOLI QUIERE UN PROYECTO IMPORTANTE

    Tras poner fin a su etapa en la Juventus, Giuntoli se ha quedado sin equipo, pero busca un proyecto importante y no la primera oportunidad que se le presente. En el pasado ha recibido ofertas de Arabia Saudí y también de clubes extranjeros, aunque no de primera línea. No tiene prisa por decidir y sigue informándose, hasta el punto de que a menudo se le ve en los estadios de Europa (se le ha visto en la grada en el Atlético de Madrid-Tottenham y también en varios partidos de nuestra liga), porque le gustaría volver a empezar con un proyecto importante como podría ser el de la Roma.

  • GASPERINI TIENE EN ALTA ESTIMA A GIUNTOLI

    Y en Trigoria, según informa Moretto, Giuntoli encontraría un aliado muy importante precisamente en Gian Piero Gasperini, a quien, por cierto, el directivo habría querido fichar para la Juventus antes de que fuera destituido al final de la temporada pasada. La relación entre ambos es excelente y, si se produce la salida de Massara, al entrenador de la Roma le gustaría intentar trabajar con el directivo toscano.

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