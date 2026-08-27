Álvaro Morata ha dicho sí al Leganés. Según Gianluca Di Marzio, el delantero español ha aceptado el destino y ahora el Como está trabajando con el club español de Segunda División para definir los últimos detalles de la operación, que debería concretarse en forma de cesión.
(C)Getty Images
Traducido por
Morata ha dicho sí al Leganés: el Como trabaja en el salario
Nudo salarial
El principal escollo tiene que ver con el salario del jugador. De hecho, el Como tendrá que contribuir a cubrir la ficha y precisamente en este aspecto ambos clubes están tratando de encontrar un acuerdo. Mientras tanto, la voluntad de Morata representa un paso importante hacia la fumata blanca.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias