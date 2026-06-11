Álvaro Morata, exdelantero del Milan que ahora juega en el Como, reconoció en el podcast «El camino de Mario» con Mario Suárez: «Me presenté en la rueda de prensa con el Milan bajo los efectos de los medicamentos, sin saber muy bien lo que hacía. Es un club enorme».
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Morata, en estado de shock: «Me presenté en el Milan bajo los efectos de medicamentos»
«¿Cómo creo que me ven en el Atlético? No lo sé. Me duele haberme ido justo cuando por fin me habían entendido y valorado —explicó Morata—. Creo que me fui por un sentimiento de culpa. El Atlético siempre está entre los mejores clubes del mundo. No sabía que luego llegaría Julián, pero me habría quedado. Antes era difícil hasta caminar por la calle. Algunos hinchas del Atlético no me aceptaban y a otros del Real Madrid les molestaba que fuera colchonero. No entienden que esto es mi trabajo. Jugué en el Real Madrid porque se presentó la oportunidad y estoy agradecido».
No siento odio ni rencor hacia nadie. Carvajal es mi amigo y sigo apoyándolo. En España no es habitual que un jugador pase del Real Madrid al Atlético, mientras que en Italia es más normal ver a alguien jugar tanto en el Milan como en el Inter. Es fútbol, la gente debería entenderlo. Es como en las empresas: la gente cambia de trabajo por dinero, motivos personales o porque no está cómoda. A nosotros se nos tilda de traidores. Lo bueno es que, cuando me cruzo con aficionados del Atlético, me saludan con cariño y eso vale mucho. Les explico lo que significa el Atlético: lo que ven no es lo normal; lo normal es luchar toda la vida para ganar algo. He tenido mucha suerte, pero he trabajado muchísimo. Por eso me gustaría que mis hijos fueran del Atlético: porque creo que la vida se parece mucho al Atlético. Cuando veo a Koke, al Cholo y a todos los que llevan años buscando una Champions, y luego veo a Koke en la concentración para empezar de nuevo… yo no podría; me costaría muchísimo.