Morata, en estado de shock: «Me presenté en el Milan bajo los efectos de medicamentos»

No siento odio ni rencor hacia nadie. Carvajal es mi amigo y sigo apoyándolo. En España no es habitual que un jugador pase del Real Madrid al Atlético, mientras que en Italia es más normal ver a alguien jugar tanto en el Milan como en el Inter. Es fútbol, la gente debería entenderlo. Es como en las empresas: la gente cambia de trabajo por dinero, motivos personales o porque no está cómoda. A nosotros se nos tilda de traidores. Lo bueno es que, cuando me cruzo con aficionados del Atlético, me saludan con cariño y eso vale mucho. Les explico lo que significa el Atlético: lo que ven no es lo normal; lo normal es luchar toda la vida para ganar algo. He tenido mucha suerte, pero he trabajado muchísimo. Por eso me gustaría que mis hijos fueran del Atlético: porque creo que la vida se parece mucho al Atlético. Cuando veo a Koke, al Cholo y a todos los que llevan años buscando una Champions, y luego veo a Koke en la concentración para empezar de nuevo… yo no podría; me costaría muchísimo.