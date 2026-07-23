Aquí está el texto:





"COMUNICADO OFICIAL: LUKA MODRIĆ





Luka Modrić ha firmado hasta el 30 de junio de 2027

El AC Milan comunica que Luka Modrić ha firmado un contrato por una temporada más, hasta el 30 de junio de 2027.





Referencia del centro del campo del AC Milan desde su llegada, Luka ha sabido poner su experiencia y su calidad al servicio del equipo, dentro y fuera del campo. Entre los futbolistas más fuertes y representativos a nivel mundial, el croata continuará su camino con la camiseta del AC Milan, con la que la pasada temporada sumó 37 partidos y 2 goles, con la ambición de alcanzar nuevos e importantes objetivos.





Luka Modrić seguirá llevando la camiseta número 14 del AC Milan".











