El Milan sigue con Luka Modric, Luka Modric sigue con el Milan. Por la noche llegó el comunicado oficial por parte del club, el centrocampista croata Balón de Oro nacido en 1985 se queda una temporada más, tras la pasada, que terminó con el quinto puesto en la Serie A.
Traducido por
Milan, ya es oficial: Modric se queda un año más. Sus declaraciones
OFICIAL
Aquí está el texto:
"COMUNICADO OFICIAL: LUKA MODRIĆ
Luka Modrić ha firmado hasta el 30 de junio de 2027
El AC Milan comunica que Luka Modrić ha firmado un contrato por una temporada más, hasta el 30 de junio de 2027.
Referencia del centro del campo del AC Milan desde su llegada, Luka ha sabido poner su experiencia y su calidad al servicio del equipo, dentro y fuera del campo. Entre los futbolistas más fuertes y representativos a nivel mundial, el croata continuará su camino con la camiseta del AC Milan, con la que la pasada temporada sumó 37 partidos y 2 goles, con la ambición de alcanzar nuevos e importantes objetivos.
Luka Modrić seguirá llevando la camiseta número 14 del AC Milan".
SUS PALABRAS
Estas fueron las declaraciones de Modric tras la renovación: "Estoy feliz de seguir en el Milan, un club en el que me sentí bienvenido y querido desde el primer día. Después de una temporada por debajo de las expectativas, las ganas de revancha son inmensas. Nos esperan una nueva temporada y un nuevo desafío: un proyecto en el que creo y que me motiva. Estoy listo para seguir dándolo todo por esta camiseta y estoy realmente orgulloso de volver a vestir estos colores. Estoy deseando volver a San Siro y escuchar vuestro rugido. Nos vemos pronto, ¡Forza Milan siempre!"
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias