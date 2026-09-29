Milan, suspiro de alivio por Pavlovic: descartadas lesiones

Según informa Sportmediaset, las pruebas a las que se ha sometido hoy han confirmado que, en el caso de Pavlovic, se trata solo de una simple sobrecarga muscular derivada tanto del golpe sufrido como del alto minutaje acumulado hasta ahora tanto con su club como con la selección. Seguro que guardará reposo en el próximo partido contra Alemania y solo después se valorará si volver a ponerlo a disposición de Rubern Amorim o no.