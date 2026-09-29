El Milan puede respirar aliviado: el problema que sufrió Strahinja Pavlovic no es tan serio como se temía en un primer momento. El defensa serbio había abandonado el campo cojeando en el minuto 71 del partido de la Nations League entre Serbia y Holanda, en el que su selección cayó derrotada por 1-2. Sin embargo, las pruebas a las que se sometió hoy han descartado lesiones.
Milan, suspiro de alivio por Pavlovic: descartadas lesiones
FUERTE CONTUSIÓN INICIAL
El nivel de atención se había elevado en el momento del cambio forzado solicitado por el defensa en el minuto 71 de la segunda parte del partido tras un duro golpe recibido sobre el campo. En un primer momento, en Serbia se hablaba de una fuerte contusión, con el central saliendo del campo cojeando.
SOLO CANSANCIO
Según informa Sportmediaset, las pruebas a las que se ha sometido hoy han confirmado que, en el caso de Pavlovic, se trata solo de una simple sobrecarga muscular derivada tanto del golpe sufrido como del alto minutaje acumulado hasta ahora tanto con su club como con la selección. Seguro que guardará reposo en el próximo partido contra Alemania y solo después se valorará si volver a ponerlo a disposición de Rubern Amorim o no.
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