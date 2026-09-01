Milan, se abre la vía Fulham para Tomori

En el capítulo de salidas del AC Milan, uno de los nombres a seguir más de cerca en estas últimas horas de mercado es el de Fikayo Tomori. El defensa inglés, nacido en 1997, no entra en los planes de Ruben Amorim y su futuro podría estar lejos del club milanista. Entre las opciones surgidas en las últimas horas, según Sportmediaset, está la que conduce al Fulham, dispuesto a valorar seriamente la oportunidad de devolver a Inglaterra al central del AC Milan.





La situación está, por tanto, en evolución y el final del mercado podría traer una aceleración repentina. De hecho, Tomori está actualmente fuera de la plantilla y su continuidad en Milán parece de todo menos asegurada. El Fulham representa en este momento una de las vías que hay que seguir con mayor atención, en un escenario en el que podrían producirse nuevos contactos precisamente en la recta final de la sesión.



