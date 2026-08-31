Milan, reconocimiento médico y firma para Omari Hutchinson

Hutchinson llega cedido con opción de compra que puede convertirse en obligación al cumplirse determinadas condiciones desde el Nottingham Forest.





El futbolista nacido en 2003, tras superar el reconocimiento médico de rigor y firmar su contrato, se unirá a la plantilla de Amorim y será una de las opciones disponibles en la mediapunta en el 3-4-2-1 del técnico luso.