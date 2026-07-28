Hay un nombre nuevo para el ataque del Milan. Según ha informado Matteo Moretto,en los últimos días le han ofrecido a AC Milan a Matias Soulé, extremo ofensivo de la generación 2003, con contrato hasta 2029 con la Roma. El Milan lleva semanas buscando un jugador zurdo, que pueda moverse por detrás del punta y que sea capaz de garantizar goles y asistencias; ha intentado fichar a Kos Karetsas, del Genk, pero ahora que el griego ha elegido al Dortmund debe valorar las alternativas. Y Soulé es una de ellas. El ex del Frosinone y la Juventus no es intocable para Gasperini y es un perfil del gusto de Amorim.
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Milan, proponen a Matías Soulé, de la Roma: perfil que gusta al AC Milan
CUÁNTO PIDE LA ROMA
La Roma ha puesto a Soulé en el mercado y el jugador ha empezado a mirar opciones. El precio de su traspaso es de 35 millones de euros, lo mismo que pagó el Dortmund por Karetsas. La Roma, que en 2024 lo fichó de la Juventus por 25,6 millones más 4 en bonus (la Juventus tiene el 10% sobre la reventa del argentino), quiere lograr una plusvalía y presiona para provocar una subasta. Por el momento solo han llegado propuestas concretas desde Arabia Saudí (Al Alhi y Al-Ittihad); en Europa, el argentino gusta a Stuttgart, Sunderland y Fulham, que no han pasado de pedir información. El Milan no lo considera una prioridad, pero sigue siendo un nombre en la lista.
Soulé gana 2,5 millones de euros netos por temporada, un salario en línea con los parámetros económicos del Milan. Que está buscando un mediapunta zurdo, que pueda completar la parcela ofensiva junto a Pulisic y Nkunku, ambos seguidos por la Roma pero no en venta.
El agente del jugador, Martin Guastadisegno, a finales de junio en el Corriere dello Sport había rechazado los rumores de mercado: «Todos los rumores sobre ofertas por él no son ciertos y obviamente no podemos rechazar una propuesta que no se nos ha hecho. Nada de Arabia y de 10 millones rechazados. He recibido muchas llamadas en estas semanas, he hablado con varios equipos, pero nadie ha dado un paso al frente de manera concreta y así nosotros no vamos a ninguna parte. Soulé es un patrimonio de la Roma. Y si alguien desde dentro deja salir todos estos rumores, solo le hace daño a Matias, un profesional ejemplar que a esta camiseta le ha dado todo»
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