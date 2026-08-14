



Mike Maignan vuelve a publicar en redes sociales, compartiendo varias imágenes de sus vacaciones en unos días en los que sigue muy viva la polémica por su regreso aplazado a Milán. El portero y capitán del Milan acompaña todo con la frase: "On prend des montagnes de risques mais au sommet, qu'est-ce qu'on a mal", una barra de la canción "Rich Porter" del rapero francés Ninho. La letra de la canción es decididamente explícita, llena de referencias a la criminalidad y a la vida de la calle. El tema principal es el de una vida hecha de droga, dinero, violencia, riesgo y paranoia, contrapuesta al deseo de llegar a la cima y, probablemente, dejarlo todo atrás.











