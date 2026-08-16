Milan, Jashari: «Modric y yo podemos jugar uno al lado del otro»

El suizo, nacido en 2002, prosiguió: «¿Por primera vez se vio el fútbol que quiere Amorim? Sí, creo que se vio. Cada día que estamos juntos, en los entrenamientos y en los partidos, podemos mejorar cosas y nos esforzamos por hacerlo. Sabemos cómo quiere jugar el entrenador y, aunque naturalmente no puedes ponerlo en práctica exactamente de un día para otro, nos esforzamos para que eso ocurra. Hemos dado un paso adelante en cuanto al estilo con el que queremos jugar, pero creo que debemos mejorar algunos detalles, con y sin balón. Pero vamos por el buen camino. Ahora tenemos que seguir así y tenemos que creer todos juntos, como equipo».