El futuro de Santi Gimenez está cada vez más lejos del Milan y cada vez más cerca del Porto. La aventura en el AC Milan del delantero mexicano, que llegó a Milán hace apenas 18 meses, parece ya encaminada a su desenlace. El club portugués, de hecho, ha iniciado contactos oficiales con el Milan para llevar al ex del Feyenoord a Portugal y la negociación avanza a buen ritmo.





Las primeras señales son positivas y las partes parecen haber tomado una dirección clara: cesión con opción de compra fijada en torno a los 20 millones de euros. Una operación en la que el Porto está trabajando con convicción, también gracias al visto bueno del jugador. Francesco Farioli, técnico del Porto, de hecho, ya habría mantenido una conversación con Gimenez, recibiendo del mexicano una apertura total al traspaso a Portugal, según ha informado SportMediaset. Una señal importante, que podría acelerar aún más una negociación que ya ha entrado en su fase decisiva.



