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CM Grafica Gimenez Milan nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Milan, Gimenez cerca del Oporto: contacto con Farioli. Qué pasa con Camarda

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Santiago Giménez
F. Camarda

El delantero mexicano se acerca a su traspaso al Oporto, y el Milan inicia la búsqueda de un nuevo suplente de Ramos

El futuro de Santi Gimenez está cada vez más lejos del Milan y cada vez más cerca del Porto. La aventura en el AC Milan del delantero mexicano, que llegó a Milán hace apenas 18 meses, parece ya encaminada a su desenlace. El club portugués, de hecho, ha iniciado contactos oficiales con el Milan para llevar al ex del Feyenoord a Portugal y la negociación avanza a buen ritmo.


Las primeras señales son positivas y las partes parecen haber tomado una dirección clara: cesión con opción de compra fijada en torno a los 20 millones de euros. Una operación en la que el Porto está trabajando con convicción, también gracias al visto bueno del jugador. Francesco Farioli, técnico del Porto, de hecho, ya habría mantenido una conversación con Gimenez, recibiendo del mexicano una apertura total al traspaso a Portugal, según ha informado SportMediaset. Una señal importante, que podría acelerar aún más una negociación que ya ha entrado en su fase decisiva.


  • AGENTES AL TRABAJO

    Mientras tanto, los agentes del Bebote están en contacto constante con el Porto para definir los últimos detalles del acuerdo y llegar al fumata blanca en el menor tiempo posible. La voluntad de las partes parece clara y, salvo sorpresas, Gimenez podría despedirse pronto de Milanello. La posible salida del mexicano, sin embargo, abriría inevitablemente otra necesidad en el mercado del Milan. El Milan podría volver de hecho a la búsqueda de un nuevo delantero centro, quizá aprovechando las últimas oportunidades disponibles en los últimos días de mercado.


    Con la salida de Gimenez, por detrás del titular Gonçalo Ramos quedaría de hecho solamente Francesco Camarda. Un talento con un futuro brillante, pero que podría ser considerado aún demasiado verde para sostener por sí solo el peso de un papel tan delicado a lo largo de toda la temporada. Para Gimenez, por tanto, Portugal está cada vez más cerca. Y para el Milan podría abrirse una nueva partida en el mercado de los delanteros.


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