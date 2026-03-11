Goal.com
Milán, cuidado con Modric y Fofana contra la Lazio

Milán, cuatro jugadores amonestados para Allegri contra la Lazio: Athekame, Saelemaekers, Modric y Fofana.

El éxito contra el Inter en el derbi no debe quedarse en una hazaña aislada: ese es el dictado de Massimiliano Allegri, que está tratando de preparar lo mejor posible el partido del domingo por la noche en el Olímpico contra la Roma. El primer paso, fundamental, será elegir al sustituto de Adrien Rabiot, que se verá obligado a perderse el compromiso en la capital por estar sancionado. 

La elección está entre Ardon Jashari y Samuele Ricci: con el suizo, la interpretación táctica del partido sería sin duda más vertical y con una predisposición claramente más ofensiva. La situación es diferente con el exjugador del Torino en el campo: equilibrio y una mejor fase defensiva.

  • Atención a Modric y Fofana para el próximo partido contra la Lazio: son dos de los cuatro futbolistas amonestados entre los rossoneri, lista que también incluye a los extremos Athekame y Saelemaekers. En caso de recibir una tarjeta amarilla, se perderían el siguiente partido contra el Torino en San Siro. Allegri no cambia de estrategia y, como ya hizo en Cremona, alineará al mejor equipo posible sin tener en cuenta las amonestaciones.
