Ruben Amorim fue claro en la rueda de prensa de ayer: la plantilla del Milan es demasiado larga y, a partir de la próxima semana, el club trabajará en las salidas de aquellos jugadores que no entran en sus planes. Al menos para la próxima temporada. Entre ellos estará seguramente el joven defensa de la generación de 2006 David Odogu, que será cedido con la fórmula del préstamo con del préstamo con opción de compra por una temporada.
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Milan, contactos con el Mainz por Odogu: fórmula y detalles
NO ESTÁ LISTO
En la última temporada, Odogu jugó poco y aprendió mucho: solo dos apariciones, para un puñado de minutos, entre la Serie A y la Copa Italia. El crecimiento del chico es evidente, trabajar al lado de campeones como Modric y Rabiot ayuda, pero el nivel actual todavía no es suficiente para tener espacio en el Milan y el club quiere proteger y poner en valor la inversión realizada hace doce meses con su compra al Wolfburg por 7 millones más 3 en bonus. La decisión tomada con su agente es la de ir a jugar una temporada cedido para crecer y acumular experiencia.
MAINZ, EN LA POLE
Schalke 04 y Anderlecht se han puesto en contacto tanto con el Milan como con los agentes de Odogu para pedir información, pero es el Mainz el equipo que ha intensificado los contactos con el Milan y es visto como un destino excelente. Las partes están negociando sobre la base de una cesión con opción de compra y hay buenas posibilidades de que la operación llegue a buen puerto en los próximos días.
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