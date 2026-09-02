Entre los jugadores apartados en el AC Milan solo ha quedado el centrocampista francés Warren Bondo, que regresó a Milanello después del año pasado cedido en la Cremonese sin entusiasmar. Desde el principio, el futbolista fue declarado fuera del proyecto técnico de Ruben Amorim, hasta el punto de que, a diferencia de otros compañeros que luego fueron tratados como descartes, para el ex del Monza ni siquiera hubo la posibilidad de empezar la concentración con el primer equipo o de marcharse a la gira junto a todos los demás.
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Milan: Bondo no puede irse cedido; qué dice el reglamento y quién lo quiere
PLAZAS AGOTADAS PARA LA CESIÓN
Warren Bondo no podrá salir cedido, ya que el Milan, con Fofana, ha agotado las 6 plazas previstas para las cesiones temporales al extranjero. Además del ya citado Fofana, también salieron cedidos fuera de Italia Kostic, Gimenez, Nkunku, Athekame y Odogu. Por tanto, una posible salida deberá producirse solo mediante un traspaso definitivo y no en calidad de cedido.
ERZURUMSPOR FK aprieta
Los agentes del centrocampista de la generación 2003 están trabajando sin descanso para encontrar una solución que pueda favorecer a todas las partes implicadas. El Milan partía para el francés de una valoración de 8 millones de euros, pero ahora se conformaría con una cifra mucho inferior. En las últimas horas, los turcos del Erzurumspor FK han aumentado la presión y están tratando de cerrar el acuerdo con el Milan, intentando adelantarse también a varios clubes árabes y de Catar.
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