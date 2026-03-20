Milán, Allegri: «¿Modric? Depende de él. Giménez estará en la convocatoria»

¿Estás hablando con Tare sobre el futuro? ¿Qué importancia tiene seguir con este equipo?

«Nos vemos con Tare todos los días, almorzamos juntos en Milanello, estamos juntos en la concentración, hablamos de la dinámica del equipo, de dónde podemos hacer cambios en la plantilla. Furlani vino a vernos después del derbi y almorzamos juntos. Cuando hablemos del futuro, y aún no lo hemos hecho, lo haremos todos juntos».

Sobre el vídeo del descanso de la final de la Champions entre el Real Madrid y el Dortmund: Ancelotti confió en sus veteranos. En el contexto del Milan, ¿necesita el equipo jugadores tan carismáticos para poder aspirar a lo más alto?

«Ese era un Real Madrid en el que luego se retiraron Modric y Kroos. El único que se ha quedado es Carvajal. No debemos pensar en lo que fue hace 10 años. Ahora es una generación completamente diferente. En Italia, sobre todo, no tenemos la fuerza económica para competir con los demás clubes de Europa. Basta con ver los ingresos. Al final, los que llegan a semifinales son los equipos más fuertes desde el punto de vista económico. Cuando el margen de error es menor, hay que ser bueno y tener suerte a la hora de construir el equipo. Si ingresas mil millones, puedes gastar más dinero aunque te equivoques por 200 millones. El club del Milan está trabajando para ser competitivo y sostenible. Ahora el club es una empresa: por eso son importantes tanto el aspecto deportivo como el comercial. Debe ser una cadena que vaya desde el primer equipo hasta la cantera: así se construye una base sólida en la que el club pueda apoyarse; de lo contrario, vas dando bandazos. Si no creas estas bases, siempre estás en medio del mar».

¿Quizás haya que mejorar todas las demás situaciones que no dependen solo de los delanteros?

«Hay que mejorar la compenetración entre los jugadores. Pulisic y Leao han jugado poco juntos en esas posiciones, pero también los demás. De todos modos, ha habido combinaciones excelentes, como la de Fullkrug y Pulisic en Florencia. El domingo, en cambio, Pulisic no lo vio, estas cosas pueden pasar en el fútbol».

¿No es un tópico que a los equipos italianos les cueste tanto en Europa? ¿La intensidad depende de los jugadores, del entrenador, de la liga?

«No voy a quedarme aquí hablando, no voy a dar explicaciones, porque no explico nada y no tengo la verdad en el bolsillo. No hay que menospreciar el fútbol italiano. Tenemos unas características que son las que son, forman parte de la historia del pueblo italiano, desde la Edad Media y la defensa de las fortalezas. Ahora todo el mundo habla. La velocidad del pase es sin duda diferente y depende de los jugadores. ¿Por qué los partidos son más rápidos en Europa? En primer lugar, porque o ganas o pierdes. La liga inglesa es completamente diferente, ni mejor ni peor. Cuando dicen que en Italia el juego se estanca y hay menos espacios, veamos lo positivo: es más difícil marcar goles. Nosotros hemos nacido y crecido así y hemos evolucionado. No debemos ir a imitar a otros países que tienen una cultura diferente. La historia es diferente de un club a otro. Hay que arreglar las canteras, encontrar fórmulas diferentes. ¡Pero no basta con decir, hay que hacer! Y tomar decisiones. Ahora voy a terminar, si no, me voy a poner polémico. Creo que habría que sacar a relucir las cifras de todas las canteras. Hay que sacar esas cifras a la luz. Debemos preocuparnos porque muchos niños que juegan al fútbol lo dejan pronto y se pasan al tenis. Para llegar a los Sinner hay todo un trabajo detrás. Hay que estar atentos. Quien entiende de canteras, basta con hacer reformas».