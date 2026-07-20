Messi, Rodri y seis estrellas árabes... ¿Cómo recuperaron su esplendor en el Mundial 2026?

Mark Cucurella fue criticado en el Chelsea y Pedro Porro no brilló en el Tottenham, que evitó el descenso por poco; aun así, ambos destacaron con España.
El lateral, recién fichado por el Real Madrid, jugó 717 minutos en siete partidos, realizó 98 presiones exitosas, recuperó el balón 18 veces y acertó el 92 % de sus pases, en un torneo en el que su selección solo encajó un gol.
Su Mundial lo reafirma como un defensa fiable para los próximos años, gracias a su salida de balón, su equilibrio defensivo y sus centros.
Boro, por su parte, ha sido una revelación: arrancó compitiendo con Marcos Llorente pero se hizo con el puesto gracias a su progresión.
Boro marcó su primer gol con la selección en los dieciseis de final contra Austria, y repitió la dosis en la semifinal ante Francia con un potente disparo desde fuera del área tras una combinación con Dani Olmo, sentenciando el 2-0 y llevándose el premio al mejor del partido, además de brillar en defensa con numerosas intervenciones y balones recuperados.