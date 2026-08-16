Noche para olvidar para el Inter Miami, que encaja una dura derrota por 4-1 en el campo del Nashville SC y regresa a casa sin puntos. Un partido complicado desde los primeros compases para el equipo de Javier Mascherano, incapaz de reaccionar tras la ventaja de los locales y obligado a hacer frente también a una noche negativa de Lionel Messi.
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Messi, penalti fallado y derrota del Inter Miami por 4-1
Con 1-0 a favor del Nashville, en el minuto 23 llega de hecho la ocasión más importante para el Inter Miami de volver a equilibrar de inmediato el partido. El número 10 se presenta en el punto de penalti con la posibilidad de firmar el empate, pero su intento es rechazado por Schwake. El portero del Nashville adivina el disparo del argentino y se convierte así en protagonista, manteniendo por delante al conjunto local.
Un episodio que podría haber cambiado la inercia del encuentro y que, en cambio, se transforma en otro duro golpe para el Inter Miami. El equipo local logra de hecho gestionar la ventaja y, en la segunda parte, amplía definitivamente la distancia, hasta cerrar el partido con un 4-1.
Para Messi, además del penalti fallado, llega también otra nota negativa. La Pulga acaba de hecho en la libreta del árbitro: el número 10 es amonestado durante el encuentro, completando así una noche decididamente complicada en el plano personal.
El Nashville SC, en cambio, puede celebrar una victoria de prestigio, construida con personalidad y materializada pese a la gran ocasión concedida a Messi desde el punto de penalti.
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