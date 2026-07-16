Messi en la final... 8 minutos que cambian el rumbo del partido

Minuto 83: Argentina buscaba el empate. Messi controló en la derecha, se perfiló y chutó al poste derecho de Pickford.

El astro de 39 años alzó la vista al cielo, consciente de que el tiempo se agotaba en lo que, en ese momento, parecía que podría ser su última aparición con la camiseta de Argentina en un Mundial... o eso creían todos.

En el 84, tras un disparo lejano de Enzo Fernández que Pickford desvió a córner, Messi se preparó para sacarlo.

Aunque Argentina ya había ganado el juego aéreo con dos cabezazos de Nico González y Alexis Mac Allister, el capitán prefirió no centrar y cedió corto a Rodrigo De Paul en la frontal.

De Paul se la devolvió a Messi, que avanzó hacia Ged Spence y lo obligó a retroceder hasta el área.

Con los once ingleses dentro del área marcando a Messi, De Paul y Fernández quedaron libres en la frontal. El ‘10’ aprovechó el espacio y cedió a Fernández.

Aunque Jude Bellingham intentó alcanzarlo, el jugador del Chelsea dispuso de tiempo y espacio para lanzar un potente disparo desde fuera del área; esta vez, Pickford no pudo detenerlo y Argentina empató.

Minuto 87: El empate animó a Argentina, que buscó la victoria.

De nuevo por la derecha, Messi superó a O’Reilly y centró con la derecha; Stones despejó de cabeza.

Inglaterra creyó que el uso de la derecha por parte de Messi era una excepción, pues suele penetrar con la izquierda, pero se equivocó.

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