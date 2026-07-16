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Messi en la final... 8 minutos que cambian el rumbo del partido

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Creencia errónea inglesa y desastres defensivos

Lionel Messi cambió el rumbo de las semifinales del Mundial 2026 ante Inglaterra.

Messi debutó internacionalmente ante Inglaterra con una actuación decisiva: remontó el marcador y llevó a Argentina a una victoria 2-1 que la clasificó a la final del Mundial por segunda vez consecutiva, tras brillar en los últimos diez minutos del partido disputado el miércoles en Atlanta, Georgia.

Argentina remontó el gol de Anthony Gordon —recién fichado por el Barcelona— gracias a los tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

Tras el gol de los pupilos de Thomas Tuchel, Inglaterra se replegó confiando en su defensa, pero subestimó lo que Messi podía hacer ante un rival tan atrás.

  • «Nunca lo dudé»

    A pesar de su edad, el capitán argentino fue clave en el desenlace y llevó a su selección a la final contra España.

    Messi dio las dos asistencias de Argentina, con lo que elevó su cuenta a cuatro en el torneo, solo superado por el francés Michael Oulissi, que suma cinco.

    Además, ya suma 12 participaciones en goles (goles y asistencias) en esta edición, la segunda mejor marca individual desde 1966, según «Opta».

    Además, sumó 12 asistencias en sus Mundiales, récord histórico del torneo.

    Tras el partido, Messi declaró: «Nunca dudé. Sabía que, como mínimo, estaríamos entre los cuatro primeros, y que este grupo, cuando se une, saca algo excepcional de su interior, encuentra la fuerza donde parece que no la hay, el dolor desaparece, los jugadores alcanzan su mejor forma física, juegan como lo han hecho hoy y nunca dejan de intentarlo».

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    • Anuncios

  • 8 minutos que cambian las cosas

    Inglaterra dominaba y el final se acercaba, así que Argentina necesitaba algo extraordinario. Messi, que había sufrido un partido muy igualado, tomó el control en los últimos minutos.

    La cadena británica TNT recopiló esos diez minutos en los que Messi demostró su maestría para darle la vuelta al partido y llevar a los «bailarines del tango» a la final.

    Minuto 76: Messi avisó con un pase profundo a Nico González, cuyo cabezazo se marchó alto.

    Minuto 78: Perdió el balón ante Morgan Rogers, que lideró un contraataque inglés sin peligro.

    Minuto 79: Presionado por Harry Kane, Messi erró un pase en la frontal del área inglesa y frustró un ataque albiceleste.

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  • ¿Su última aparición?... Rompió todas las expectativas

    Minuto 83: Argentina buscaba el empate. Messi controló en la derecha, se perfiló y chutó al poste derecho de Pickford.

    El astro de 39 años alzó la vista al cielo, consciente de que el tiempo se agotaba en lo que, en ese momento, parecía que podría ser su última aparición con la camiseta de Argentina en un Mundial... o eso creían todos.

    En el 84, tras un disparo lejano de Enzo Fernández que Pickford desvió a córner, Messi se preparó para sacarlo.

    Aunque Argentina ya había ganado el juego aéreo con dos cabezazos de Nico González y Alexis Mac Allister, el capitán prefirió no centrar y cedió corto a Rodrigo De Paul en la frontal.

    De Paul se la devolvió a Messi, que avanzó hacia Ged Spence y lo obligó a retroceder hasta el área.

    Con los once ingleses dentro del área marcando a Messi, De Paul y Fernández quedaron libres en la frontal. El ‘10’ aprovechó el espacio y cedió a Fernández.

    Aunque Jude Bellingham intentó alcanzarlo, el jugador del Chelsea dispuso de tiempo y espacio para lanzar un potente disparo desde fuera del área; esta vez, Pickford no pudo detenerlo y Argentina empató.

    Minuto 87: El empate animó a Argentina, que buscó la victoria.

    De nuevo por la derecha, Messi superó a O’Reilly y centró con la derecha; Stones despejó de cabeza.

    Inglaterra creyó que el uso de la derecha por parte de Messi era una excepción, pues suele penetrar con la izquierda, pero se equivocó.

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  • Un levantamiento impresionante

    La cadena siguió su crónica. Minuto 91: pese a que casi toda Inglaterra estaba atrás, Alexis McAllister quedó libre en el borde del área y su disparo golpeó el poste.

    Messi persiguió el rebote, pero Jed Spence se lo arrebató antes de perder el equilibrio y que el balón se fuera a la línea de banda.

    Messi recuperó el balón y avanzó hacia el área, con Spence y Nico O’Reilly tras él.

    Ambos defensas le dejaron usar la derecha, pero Messi centró con precisión entre Stones y Konsa y Lautaro Martínez cabeceó al fondo de la red para poner el 2-1.

    Minuto 98: Con Inglaterra buscando el empate, Messi regresó al centro del campo, condujo el balón y forzó una falta que consumió valiosos segundos.

    Minuto 101: El árbitro pitó el final y Argentina pasó a la final gracias a la remontada liderada por Messi.

    El capitán argentino fue elegido mejor jugador tras tocar el balón 96 veces, completar 43 pases y crear 4 ocasiones.

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