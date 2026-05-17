Xabi Alonso será el nuevo entrenador del Chelsea FC de la Premier League la próxima temporada. Como anunciaron los Blues el domingo, el español asumirá su cargo en Stamford Bridge el 1 de julio y firmará un contrato de cuatro años.
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«Me llena de orgullo»: Xabi Alonso se hace cargo del Chelsea FC
«El Chelsea es uno de los clubes más importantes del fútbol mundial, y me llena de orgullo convertirme en su entrenador», declaró Alonso. «En mis conversaciones con los propietarios y la dirección deportiva queda claro que compartimos objetivos: construir un equipo que compita siempre al máximo nivel y luche por los títulos».
Se espera que Alonso ponga fin al caos en el banquillo de Stamford Bridge
Alonso, que llevó al Bayer Leverkusen a conquistar el doblete en 2024 y dirigió al Real Madrid hasta enero, llega al Chelsea con la misión de estabilizar el banquillo. La temporada pasada el club inglés tuvo tres técnicos: Enzo Maresca, campeón del Mundial de Clubes, se marchó a principios de año tras un desacuerdo con la directiva.
Le reemplazó Liam Rosenior, destituido tras menos de cuatro meses pese a un contrato hasta 2032. Calum McFarlane cubrió el cargo de forma interina en dos ocasiones.
La Premier League conoce a Alonso por su etapa como jugador en el Liverpool FC, donde militó de 2004 a 2009.