¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
MbappeGetty Images

Traducido por

Mbappé: soy el mejor del mundo y marco más que Raphinha y Dembélé

Real Madrid vs Inter Milán
Real Madrid
Inter Milán
Liga de Campeones
K. Mbappe
J. Mourinho
O. Dembele
Raphinha
Francia vs España
Francia
España
World Cup
España
Italia
Francia
Portugal
Brasil
EE. UU.

Fuertes declaraciones de la estrella francesa

Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, compareció en la rueda de prensa previa al duelo ante el Inter en la Liga de Campeones para hablar de la preparación del equipo de cara al esperado partido, además de una serie de asuntos que le conciernen personalmente, encabezados por sus opciones de coronarse con el Balón de Oro, su relación con su compañero Vinicius Junior y el trabajo bajo la dirección del técnico portugués José Mourinho.

Mbappé disputa su tercera edición de la Liga de Campeones con la camiseta del Real Madrid, con un gran deseo de guiar al equipo hacia el título que aún no ha logrado conquistar a lo largo de su carrera.

  • El Bernabéu, un incentivo adicional

    Mbappé habló sobre el enfrentamiento ante el Inter y su estado antes del partido: "Estamos muy contentos de volver a disputar un partido en la Liga de Campeones. Jugamos con entusiasmo y determinación, y el estadio Santiago Bernabéu representa un incentivo adicional.

    Y añadió: "Será un partido difícil, pero es la Liga de Campeones, y por eso sentimos una gran alegría de disputarlo".

    • Anuncios

  • La relación con Vinicius

    La estrella francesa se refirió a su relación con su compañero Vinicius Junior, y a lo que se dice sobre el nivel de entendimiento entre ambos, afirmando: "No lo sé, esa es la opinión de millones. El Real Madrid es el club más grande, y no puedo controlar lo que se dice. Tenemos el mismo objetivo, que es ganar títulos. No podemos controlar las opiniones de la gente, y siempre intentamos evolucionar".

  • El trabajo con Mourinho

    Sobre el trabajo con José Mourinho, Mbappé explicó: "Yo miro el panorama general para alcanzar la mejor versión de los 11 jugadores. Sé que a la gente le gusta centrarse en estos asuntos, porque es lo que vende, pero yo pienso con mentalidad de equipo y en cómo podemos evolucionar".

    Y añadió: "Mourinho es una persona que sabe cómo ganar, y cómo transmitir esa mentalidad a quienes le rodean, y le da motivación a todo el club y a su grupo, y lo más importante es ganar los partidos".

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google

  • La comparación con Dembélé y Raphinha

    Sobre las críticas relacionadas con su rendimiento defensivo, y al ser preguntado sobre si él y Vinicius Junior debían presionar más, especialmente porque jugadores como Ousmane Dembélé y Raphinha presionan más que ellos, Mbappé respondió de manera irónica antes de dar su respuesta seria.

    Dijo: "Si quisiera responder de forma estúpida, te diría que marco más goles que los jugadores que mencionaste, y por tanto ellos deberían marcar más para ser como yo".

    Y añadió: "Cada jugador tiene características diferentes".

    La estrella francesa aclaró: "Pero soy inteligente, así que te respondo que debo mejorar. Sin embargo, no me gustan las comparaciones, porque hago muchas cosas que otros no hacen".

    Mbappé continuó hablando sobre el aspecto defensivo: "Todos tenemos que mejorar, y eso es algo normal para cualquier jugador. Cada persona es diferente, y tenemos que hacer las cosas con inteligencia. No me gustan las comparaciones, es un debate que no acaba. Todos necesitamos evolucionar en este aspecto, y también en la posesión del balón. Esa es la naturaleza de la vida dentro de un equipo del más alto nivel".

    Pueden debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de "Kooora"

  • El Balón de Oro

    Sobre si merece ganar el Balón de Oro, Mbappé afirmó: "Cuando juegas para el Real Madrid, la gente te asocia con ese premio. Muchos me hablan sobre el Balón de Oro, y eso es positivo. He hecho historia este verano, pero ya veremos. Es un buen año para lograrlo, y al final es la gente la que tiene que votar".

    Y cuando se le preguntó si se sentía el mejor jugador del mundo, la estrella francesa respondió con confianza: "Siempre lo siento así, pero es algo muy personal. Cada uno tiene su opinión; habrá quien diga que sí y otros que digan que no. Es un debate, y no es necesario que todos piensen como yo. Este año puede ser bueno para ganar el Balón de Oro, pero son los periodistas quienes votan, y son ellos quienes elegirán".

  • ¿40 goles con títulos o 60 sin trofeos? Mbappé responde a Mourinho

    Mourinho había afirmado que prefería ver a Mbappé marcar 40 goles y conquistar títulos antes que anotar 60 goles sin ganar campeonatos, algo que el delantero francés comentó diciendo: "Yo también prefiero menos que eso, incluso 30 goles. No diré que este es un debate propio de personas que no juegan al fútbol, pero desde luego es un debate absurdo".

    Y añadió: "Si marco 40 goles y estamos peleando por la Liga, la Champions League y la Copa del Rey, ¿debo dejar de marcar porque si anoto más no vamos a ganar? Por supuesto que quiero ganar títulos, pero no es una elección entre las dos cosas. Hay que hacer ambas: marcar goles y ganar títulos".

  • La derrota en el Mundial sigue presente, pero el hambre continúa

    Mbappé habló sobre la derrota ante España en el Mundial y sobre si esto había aumentado su deseo de coronarse en la Liga de Campeones, señalando: "Son dos cosas diferentes. Por supuesto, no ganar el Mundial fue un momento difícil. Creo que fue una experiencia positiva para nosotros a la hora de crear un vínculo con el país y con la energía que rodea a la selección".

    Y añadió: "Ganamos el Mundial una vez, y no podemos ganar siempre por mucho que lo queramos. Después de cada derrota, siempre tienes una mayor motivación para ganar".

  • La necesidad de evolucionar

    Sobre la evolución que ha logrado a nivel táctico, Mbappé explicó: "Tengo dos posiciones diferentes con la selección y aquí. Debo dar un paso adelante. Allí soy el capitán, y aquí no lo soy".

    Y añadió: "Como jugador, quiero evolucionar, ya sea en la lectura del partido o en saber cuándo atacar y cuándo dominar, así como en el manejo de las emociones. He pasado por experiencias y puntos de vista diferentes con muchos entrenadores, y eso me ha ayudado mucho. Hay muchos partidos dentro de un mismo partido".

  • El título de París no me importa

    Al final de su intervención, se le preguntó a Mbappé sobre la relación entre la conquista del título de la Champions League por parte del Paris Saint-Germain tras su salida del club, y si consideraba que eso estaba vinculado a su marcha del equipo.

    Respondió diciendo: "No puedo cambiar eso. No puedo hablar de forma general. No me importa demasiado. No lo sé todo sobre el fútbol, pero sé más que mucha gente. Estoy tranquilo".

    Mbappé concluyó sus declaraciones afirmando: "A veces las cosas no son análisis, sino simplemente cosas que venden, y hablar de mí vende mucho".

  • Lee también:

    El fracaso del Real Madrid en Andalucía: ¿un tropiezo pasajero o el principio del declive?


Liga de Campeones
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Inter Milán crest
Inter Milán
INT