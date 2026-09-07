Mbappé: soy el mejor del mundo y marco más que Raphinha y Dembélé

Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, compareció en la rueda de prensa previa al duelo ante el Inter en la Liga de Campeones para hablar de la preparación del equipo de cara al esperado partido, además de una serie de asuntos que le conciernen personalmente, encabezados por sus opciones de coronarse con el Balón de Oro, su relación con su compañero Vinicius Junior y el trabajo bajo la dirección del técnico portugués José Mourinho.
Mbappé disputa su tercera edición de la Liga de Campeones con la camiseta del Real Madrid, con un gran deseo de guiar al equipo hacia el título que aún no ha logrado conquistar a lo largo de su carrera.