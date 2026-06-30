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Gianluca Minchiotti

Traducido por

Mbappé, récords y corazón: los goles y el abrazo a Deschamps

Francia
World Cup
K. Mbappe

Otro doblete para el delantero francés, que ya suma 18 goles en el Mundial

Kylian Mbappé se siente como en casa en el Mundial. Campeón en 2018, subcampeón en 2022 con un hat-trick en la final. En el Mundial 2026, en solo cuatro partidos ha marcado seis goles: doblete a Senegal, doblete a Irak, uno a Noruega y doblete en el 3-0 ante Suecia en octavos.


RÉCORD

Con el doblete de esta noche en octavos ante Suecia, el jugador de 1998 suma 18 goles en 18 partidos mundialistas y se convierte en el máximo anotador de la fase eliminatoria: 10 goles en nueve encuentros de eliminación directa, nuevo récord que supera los 8 de Leônidas y Ronaldo.


  • EL ABRAZO A DESCHAMPS

    Con 18 goles, Mbappé está a uno del récord de Lionel Messi, quien tiene 19 y lleva 6 en esta edición.


    Además, se recordará el abrazo a Didier Deschamps tras el primer gol, un gesto especial tras su regreso al banquillo para asistir al funeral de su madre.


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