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France v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traducido por

Mbappé: «Nos trataron injustamente contra Irak... y no me interesa Messi»

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Un gran conflicto

Kylian Mbappé reafirmó su compromiso con la selección francesa en el Mundial 2026 tras liderar la victoria sobre Irak con dos goles. Destacó que el equipo mantiene el foco en el objetivo final del torneo.

Su doblete ante Irak le mantiene detrás de Lionel Messi en la lucha por la Bota de Oro de 2026 y le valió el premio a mejor jugador del partido.

  • Una larga noche

    Mbappé declaró a «AS»: «Nos recuperaremos y nos centraremos en el partido contra Noruega. Seguimos firmes en nuestro objetivo».

    Ha sido una noche muy larga y difícil; tuvimos que mantenernos concentrados en el vestuario durante más de una hora y media, lo cual exigió mucho esfuerzo». Eso duró casi dos horas y mantenerse concentrado todo ese tiempo exige un gran esfuerzo».

    Los jugadores y el cuerpo técnico hicieron un esfuerzo magnífico para mantenernos concentrados. Después hicimos nuestro trabajo y estamos muy contentos con cómo jugamos. En los próximos días analizaremos qué mejorar, pues hubo un par de momentos menos sólidos que podríamos haber gestionado mejor. En general, fue una noche fantástica».

    Sobre su temporada con el Real Madrid, afirmó: «Me siento muy bien. Todos sabemos que el Mundial es un gran objetivo para cualquier jugador. He intentado tener la mejor temporada posible con el Real Madrid. Tuve una lesión importante en enero, pero volví de la mejor manera, física y mentalmente. Quería llegar aquí en mi mejor forma y me sentí bien. Pero, como se dijo ayer, esto es solo el comienzo. Debemos darlo todo si queremos lograr nuestro objetivo».

    • Anuncios

  • Frustrar el ataque

    Sobre igualar el récord de Klose, el astro francés declaró: «No lo sé, no pienso en eso ahora. Lo más importante es tener un sistema colectivo que nos dé claridad y confianza para usar nuestros puntos fuertes en los momentos decisivos. Siempre he marcado en el Mundial, así que no me preocupa. Como dije, nuestra prioridad es tener confianza como equipo, porque cuanto más avancemos, más difíciles serán los retos. Para ganar el Mundial hay que vencer a todos, así que la tarea será muy complicada».

    Sobre su estado físico, Mbappé aclaró: «No tenía ninguna molestia; el problema era que la zona de ataque estaba inundada. Pasaron 20 minutos limpiando nuestra área, pero no atendieron la del rival. Eso crea desigualdad. Hubiera sido mejor que limpiaran ambos lados o, si debían elegir, que se centraran en nuestra zona de ataque aunque en la otra todo fuera más lento».

  • La persecución de Messi

    Y añadió: «No era más que eso. No tenían la culpa; se les ordenó trabajar allí porque el otro grupo aún no estaba listo. Así que no hubo problema. Fue solo una reacción del momento. Tras esperar dos horas y llegar para descubrir que el campo no estaba cubierto como de costumbre, es normal sentir molestia, pero pasa rápido».

    Sobre si sigue de cerca lo que hace Lionel Messi, Mbappé comentó: «No… Ya lo dije ayer. Leo siempre marca. Siempre ha marcado, marca ahora y seguirá marcando. Si me centrara en lo que hace Leo, tendría que dar más de mí. Pero no me interesa en absoluto lo que hace. Solo pienso en ayudar a mi equipo. Cuando marcas y ayudas, te acercas a esos niveles y premios. Pero el camino que viene es largo y complicado; daremos lo mejor de nosotros para superarlo.