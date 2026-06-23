Mbappé: «Nos trataron injustamente contra Irak... y no me interesa Messi»

Mbappé declaró a «AS»: «Nos recuperaremos y nos centraremos en el partido contra Noruega. Seguimos firmes en nuestro objetivo».

Ha sido una noche muy larga y difícil; tuvimos que mantenernos concentrados en el vestuario durante más de una hora y media, lo cual exigió mucho esfuerzo». Eso duró casi dos horas y mantenerse concentrado todo ese tiempo exige un gran esfuerzo».

Los jugadores y el cuerpo técnico hicieron un esfuerzo magnífico para mantenernos concentrados. Después hicimos nuestro trabajo y estamos muy contentos con cómo jugamos. En los próximos días analizaremos qué mejorar, pues hubo un par de momentos menos sólidos que podríamos haber gestionado mejor. En general, fue una noche fantástica».

Sobre su temporada con el Real Madrid, afirmó: «Me siento muy bien. Todos sabemos que el Mundial es un gran objetivo para cualquier jugador. He intentado tener la mejor temporada posible con el Real Madrid. Tuve una lesión importante en enero, pero volví de la mejor manera, física y mentalmente. Quería llegar aquí en mi mejor forma y me sentí bien. Pero, como se dijo ayer, esto es solo el comienzo. Debemos darlo todo si queremos lograr nuestro objetivo».