Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid y de la selección francesa, se sincera en The Athletic. El foco está en el Balón de Oro, en el récord de goles en los Mundiales (22) y en el mercado, con el relato de cuando, en 2017, año de su traspaso del Mónaco al Paris Saint Germain, estuvo cerca del Liverpool.





EL BALÓN DE ORO

«¿Si me gustaría ganarlo? No me avergüenza decirlo. No tengo miedo de decir lo que pienso, aunque a veces la gente pueda decir: “¿Pero qué está diciendo este?”. No hay nada de lo que avergonzarse por ser sincero. Nunca he dicho: “Lo ganaré”. Pero creo que he tenido un buen año. Mucha gente ha dicho que he tenido un buen año y me ha relacionado con el trofeo. Así que veremos qué pasa».



