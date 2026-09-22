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MbappeGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Mbappé cuenta: «Estuve cerca del Liverpool, he aquí cuándo». Y sobre el Balón de Oro..

K. Mbappe
Real Madrid
Francia

La estrella del Real Madrid y de la selección francesa: «No esperaba ser el máximo goleador de la historia de los Mundiales a los 27 años»

Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid y de la selección francesa, se sincera en The Athletic. El foco está en el Balón de Oro, en el récord de goles en los Mundiales (22) y en el mercado, con el relato de cuando, en 2017, año de su traspaso del Mónaco al Paris Saint Germain, estuvo cerca del Liverpool.


EL BALÓN DE ORO

«¿Si me gustaría ganarlo? No me avergüenza decirlo. No tengo miedo de decir lo que pienso, aunque a veces la gente pueda decir: “¿Pero qué está diciendo este?”. No hay nada de lo que avergonzarse por ser sincero. Nunca he dicho: “Lo ganaré”. Pero creo que he tenido un buen año. Mucha gente ha dicho que he tenido un buen año y me ha relacionado con el trofeo. Así que veremos qué pasa».


  • El récord de goles en los Mundiales

    «Siempre quise batir récords y hacer que la gente recordara mi nombre. Pero debo ser sincero: no esperaba convertirme en el máximo goleador histórico de los Mundiales con 27 años».


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  • Cerca del Liverpool en 2017

    «Estuve cerca del Liverpool. Mi madre era una gran fan de Klopp y su destino preferido era el Liverpool, quería que fuera allí. Yo no la escuché porque quería jugar en mi ciudad, París. No quería dejar mi país antes de haberme convertido en alguien».

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