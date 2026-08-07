Tras la llegada del comunicado oficial que certifica su llegada a la Fiorentina cedido por el Real Madrid, Franco Mastantuono pronunció sus primeras palabras como jugador viola: "La verdad es que ha sido un día muy especial para mí. Tenía muchas ganas de venir aquí y me está gustando mucho. ¿Por qué elegí la Fiorentina? Porque es un equipo con mucha historia y estaba realmente entusiasmado por poder jugar en un club tan importante".
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Mastantuono: «He elegido a la Fiorentina por su historia»
Viola Park increíble
El argentino de la generación de 2007 prosigue: "El Viola Park es increíble. Es un centro deportivo precioso, donde la gente es muy amable y atenta, y eso te hace sentir bien. He tenido la oportunidad de conocer a algunos compañeros de equipo, saludarlos, y de verdad todos han sido muy amables conmigo. Eso me hace feliz".
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