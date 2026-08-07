Mastantuono: «He elegido a la Fiorentina por su historia»

Tras la llegada del comunicado oficial que certifica su llegada a la Fiorentina cedido por el Real Madrid, Franco Mastantuono pronunció sus primeras palabras como jugador viola: "La verdad es que ha sido un día muy especial para mí. Tenía muchas ganas de venir aquí y me está gustando mucho. ¿Por qué elegí la Fiorentina? Porque es un equipo con mucha historia y estaba realmente entusiasmado por poder jugar en un club tan importante".