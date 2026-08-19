Massimo Mauro: «Juventus, Douglas Luiz no falla ni un pase; si corriera más...»

Massimo Mauro, excentrocampista de la Juventus y actual comentarista, entrevistado por la Gazzetta dello Sport habla del club turinés: "Con Vicario y Lucumì ahora el mosaico está completo, una plantilla cubierta en todos los puestos, con recambios en todas las líneas. Lo ideal habría sido que también hubiera llegado un mediocentro organizador de gran fiabilidad".





Mauro continúa: "Está Douglas Luiz, que es un jugador técnicamente muy bueno, no falla un pase; si se pusiera también a correr un poco más, si fuera más dinámico, sería el futbolista ideal para cómo juega Spalletti. Debería ser más incisivo, mientras que es un jugador que da buenos pases, pero no siempre es necesario. Creo, sin embargo, que podría llegar a serlo, porque alguien tan bueno técnicamente debería tener la personalidad de echarse el equipo a la espalda".



