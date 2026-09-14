Giancarlo Marocchi, excentrocampista de la Juventus y actual comentarista de Sky, dio su opinión tras la derrota de la Vecchia Signora en el campo del Sassuolo: "Supongamos que Kolo Muani necesita ocho partidos para ponerse en forma, pero ahora mismo pierde duelos por fallar el control del balón, y eso es lo que no deja ser optimista a la Juve, que ya tuvo que jugar toda la temporada pasada sin delantero centro".
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Marocchi: "Kolo Muani pierde los duelos y falla el control del balón"
Sobre la defensa del equipo de Luciano Spalletti: "Lucumí y Bremer no tenían que hacer otra cosa que buscar o al primer o al segundo delantero, es decir, esto lo saben hacer los chavales de los Allievi. Yo no he visto nunca a uno de los dos centrales encontrar a los dos atacantes. El Sassuolo cerraba bien adelantando también a Thorstvedt y a los demás centrocampistas. Está claro que en las dos líneas de cuatro esa es la zona que debes ir a buscar, pero ni una sola vez".
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