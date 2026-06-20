Marmoush, en una encrucijada... y un gigante europeo a la espera

Según «Tuttosport», la Juventus sigue a Omar Marmoush, delantero del Manchester City, además de a Pepe.
El diario confirma que, ante la posibilidad de que el astro egipcio se convierta en una oportunidad interesante en el mercado de verano, la Juventus lo considera.
Marmoush, que brilló en la Bundesliga con el Eintracht Fráncfort, fichó por el Manchester City en enero por unos 75 millones de euros, tras la insistencia de Pep Guardiola. Sin embargo, su adaptación en Inglaterra ha sido complicada: la competencia en la plantilla, liderada por Erling Haaland, le ha limitado a 16 goles en 61 partidos, cifras por debajo de las expectativas generadas por su fichaje.
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Mientras el nuevo técnico del City, Enzo Maresca, decide su futuro, podría cederse para que recupere protagonismo, opción que la Juventus sigue de cerca por su mezcla de calidad y experiencia internacional.