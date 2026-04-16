Manuel Neuer admite su error en la histórica noche contra el Real Madrid

Manuel Neuer vivió una noche de contrastes en el partido estelar de la Liga de Campeones contra el Real Madrid. A los 35 segundos, el portero del Bayern de Múnich, de 40 años, cometió un doloroso error que permitió a Arda Güler marcar el gol más rápido de la historia del Real Madrid en la competición.

«Qué error por mi parte», admitió Neuer en la zona mixta. Intentó lanzar en profundidad a Josip Stanisic, pero el pase fue terrible. El fallo actuó como aviso: «El Real Madrid castigaba cada error y el partido aún estaba lejos de decidirse. Fue un mal comienzo para mí, pero debo olvidarlo y seguir jugando», añadió.

A los 29 minutos, Güler marcó de falta con un disparo con efecto. Al preguntarle si lo vio tarde o si el balón estaba bien colocado, Neuer respondió: «Fue un disparo magnífico, también en cuanto a velocidad».

Tras la victoria 4-3, el director técnico Max Eberl lo defendió: en el fútbol un momento eres héroe y al siguiente villano, y un pase erróneo no cambiará el futuro de Neuer en el club.

Pese al error, su renovación parece inminente. Es posible que la próxima temporada descanse más y ceda el testigo al joven Jonas Urbig, pero el Bayern aún confía en su capitán. Neuer anunciará pronto su decisión final.

El martes 28 de abril el Bayern jugará la ida de semifinales contra el París Saint-Germain, que eliminó al Liverpool de Arne Slot con un global de 4-0.