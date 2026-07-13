Roberto Mancini, candidato a seleccionador nacional, declara a la ANSA: «¿Yo seleccionador? Pregunten a Malagò, no lo sé, pregúntenselo a él».
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Mancini: «¿Yo seleccionador de la Nacional? Preguntádselo a Malagò»
Mancini, en L’Aquila para el «Partido del Corazón», admite que el presidente de la FIGC podría anunciarlo como nuevo seleccionador. El directivo, presente en el encuentro, dio el saque inicial del partido que Mancini dirige a la selección de cantantes y periodistas.
A continuación, Mancini pronostica: «Lo ganará Inglaterra».
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