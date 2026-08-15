57' - ¡EMPATA EL MILAN, CISSE! Buena acción del AC Milan, salida desde atrás con Cisse, que encuentra a Ramos, que juega de cara y libera a Chukwueze por la derecha: brillantísimo el nigeriano al centrar en lugar de chutar, con el ex del Benevento cerrando la jugada en la red en el segundo palo y firmando el 2-2.





51' - ¡DOBLETE DEL UNITED, DORGU! Desastre de Terracciano, que cede débilmente hacia atrás para Torriani sin ver que llega Dorgu: un juego de niños para el ex del Lecce meterse y marcar el 2-1, enésima locura de Terracciano





47' - Se la juega el AC Milan: falta desde la derecha del United, cabezazo con prolongación al medio y por poco Terracciano no se marca en propia, atrapa Torriani.





41' - ¡TORRIANI LE PARA EL PENALTI A BRUNO FERNANDES! Bien el portero del AC Milan, que se estira a la derecha y neutraliza al portugués.





40' - ¡Penalti para el United! Locura de Terracciano en la salida, intenta irse de dos pero pierde el balón en el área, luego Marciniak aprecia una falta inexistente de De Winter sobre Tielemans y señala un penalti que no era.





37' - ¡EMPATA EL MILAN, CHUKWUEZE! Error de Mazraoui, Jashari recupera el balón y se incorpora, toque para Goncalo Ramos: genial el ex del PSG, que entra en el área y, en lugar de chutar, con un espléndido no look asiste al nigeriano, que define bien a puerta vacía. ¡Qué asistencia del portugués!





25' - Bruno Fernandes se incorpora por la izquierda, habilitado, golpea con la izquierda pero la manda fuera.





23' - Otra vez Cissé, buena iniciativa por la izquierda: llega al área, doble bicicleta y chuta al primer palo, pero flojo.





18' - Otro disparo del AC Milan, balón que le llega a Cisse tras una combinación: remate de primeras y por encima del larguero.





15' - Otra vez el AC Milan, confusión en el área tras un buen regate de Chukwueze, balón que le llega a Loftus Cheek: disparo de derechas, lo para con el pie Lammens.





8' - Responde el AC Milan, buena iniciativa de Pavlovic, que asiste a Jashari, apoyo al centro para Loftus Cheek: disparo desde la frontal del área, potente pero centrado.





2' - ¡MARCA ENSEGUIDA EL UNITED, MAGUIRE! Córner desde la izquierda, el inglés gana espacio para rematar de cabeza por encima de Musah y marca el 1-0. Inicio de choque para el AC Milan.





1' - Primera ocasión para el United: Dorgu se marcha por la izquierda, entra en el área y dispara con potencia, bien Torriani para mandarla a córner.