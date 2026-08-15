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Traducido por

Manchester United-Milan, en directo

Manchester United vs AC Milán
AC Milán
Manchester United
Amistosos

Sigue con nosotros en directo el último amistoso del equipo de Amorim antes de su debut en la Serie A contra el Torino.

Amistoso

Manchester United-Milan 2-2

Goles: 2' Maguire (Ma), 37' Chukwueze (Mi), 51' Dorgu (Ma), 57' Cisse (Mi)

Torriani (MI) para un penalti a Bruno Fernandes (Ma) en el 41'


El Milan prosigue su camino en la preparación veraniega con otro amistoso de lujo: en la cita de Ferragosto, a las 16:45, se enfrenta al Manchester United.

Después de empatar con el Inter en el derbi de Perth y de sufrir una dura derrota ante el Chelsea por 3-0 en Indonesia, el Milan de Ruben Amorim, un ex que se marchó mal,vuela a Polonia, a Breslavia, para enfrentarse a los Reds de Michael Carrick.

Última prueba para el Diavolo, todavía fuertemente condicionado por las ausencias por lesión y mercado, a siete días del debut en la Serie A, previsto para el domingo 23 de agosto a las 20:45 contra el Torino. Fuera por decisión técnica Fofana, Tomori, Odogu y Nkunku, ya al margen del proyecto, mientras que faltan por diversos problemas físicos Gabbia, Gimenez, Leao y Pulsic.


Gonçalo Ramos, el fichaje más caro de la Serie A en este mercado de fichajes y de la historia del Milan, debuta de inicio de manera no oficial.


En caso de empate al 90', se irá a la tanda de penaltis.





  • Los goles y las acciones más destacadas:

    57' - ¡EMPATA EL MILAN, CISSE! Buena acción del AC Milan, salida desde atrás con Cisse, que encuentra a Ramos, que juega de cara y libera a Chukwueze por la derecha: brillantísimo el nigeriano al centrar en lugar de chutar, con el ex del Benevento cerrando la jugada en la red en el segundo palo y firmando el 2-2.


    51' - ¡DOBLETE DEL UNITED, DORGU! Desastre de Terracciano, que cede débilmente hacia atrás para Torriani sin ver que llega Dorgu: un juego de niños para el ex del Lecce meterse y marcar el 2-1, enésima locura de Terracciano


    47' - Se la juega el AC Milan: falta desde la derecha del United, cabezazo con prolongación al medio y por poco Terracciano no se marca en propia, atrapa Torriani.


    41' - ¡TORRIANI LE PARA EL PENALTI A BRUNO FERNANDES! Bien el portero del AC Milan, que se estira a la derecha y neutraliza al portugués.


    40' - ¡Penalti para el United! Locura de Terracciano en la salida, intenta irse de dos pero pierde el balón en el área, luego Marciniak aprecia una falta inexistente de De Winter sobre Tielemans y señala un penalti que no era.


    37' - ¡EMPATA EL MILAN, CHUKWUEZE! Error de Mazraoui, Jashari recupera el balón y se incorpora, toque para Goncalo Ramos: genial el ex del PSG, que entra en el área y, en lugar de chutar, con un espléndido no look asiste al nigeriano, que define bien a puerta vacía. ¡Qué asistencia del portugués!


    25' - Bruno Fernandes se incorpora por la izquierda, habilitado, golpea con la izquierda pero la manda fuera.


    23' - Otra vez Cissé, buena iniciativa por la izquierda: llega al área, doble bicicleta y chuta al primer palo, pero flojo.


    18' - Otro disparo del AC Milan, balón que le llega a Cisse tras una combinación: remate de primeras y por encima del larguero.


    15' - Otra vez el AC Milan, confusión en el área tras un buen regate de Chukwueze, balón que le llega a Loftus Cheek: disparo de derechas, lo para con el pie Lammens.


    8' - Responde el AC Milan, buena iniciativa de Pavlovic, que asiste a Jashari, apoyo al centro para Loftus Cheek: disparo desde la frontal del área, potente pero centrado.


    2' - ¡MARCA ENSEGUIDA EL UNITED, MAGUIRE! Córner desde la izquierda, el inglés gana espacio para rematar de cabeza por encima de Musah y marca el 1-0. Inicio de choque para el AC Milan.


    1' - Primera ocasión para el United: Dorgu se marcha por la izquierda, entra en el área y dispara con potencia, bien Torriani para mandarla a córner.

    • Anuncios

  • LA FICHA DEL PARTIDO

    Manchester United-Milan 2-2

    Goles: 2' Maguire (Ma), 37' Chukwueze (Mi), 51' Dorgu (Ma), 57' Cisse (Mi)


    MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Mazraoui, Maguire, Heaven, Shaw; Tielemans, Santos; DIallo, Bruno Fernandes, Dorgu; Cunha. Ent. Carrick.


    MILAN (3-4-2-1): Torriani; Terracciano (desde el 60' Gila), De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Jashari (desde el 60' Modric), Musah (desde el 75' Ricci), Estupinan (desde el 60' Bartesaghi); Loftus-Cheek, Cisse (desde el 60' Saelemaekers); Ramos (desde el 75' Camarda). Ent. Amorim.


    Amonestados: Estupinan (Mi), Dorgu (Ma)

    Expulsados: -

    Asistencias: Bruno Fernandes (Ma), Ramos (Mi), Chukwueze (Mi)

    Árbitro: Marciniak (POL)

    Notas: en el 41' Torriani (Mi) le paró un penalti a Bruno Fernandes (Ma)

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