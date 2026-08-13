Manchester City, oficial: Doku renueva

"Nos encanta el estilo de juego de Maresca, es emocionante para los jugadores", declaró el futbolista belga, subrayando su aprecio por la filosofía del entrenador. Unas palabras que reflejan la sintonía entre Doku y el entorno, en un momento en el que el club apunta a consolidar su proyecto técnico.





Desde su llegada a Inglaterra, el rendimiento de Doku ha sido significativo: 126 partidos y 21 goles con la camiseta del Manchester City, cifras a las que se añade un palmarés ya rico a pesar de su juventud. En su etapa con los Citizens ha conquistado una Premier League, una FA Cup, una Copa de la Liga inglesa y una Community Shield.





El nuevo contrato hasta 2031 representa, por tanto, una señal clara: el Manchester City considera a Doku una de las piezas sobre las que construir su futuro. El extremo belga, por su parte, está listo para continuar su aventura con la camiseta del City, con el objetivo de aumentar aún más su peso dentro del equipo y enriquecer un palmarés ya importante.