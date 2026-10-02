Lionel Messi completa la compra del Eldense, equipo de la Segunda División española

El capitán de Argentina, Messi, ha tomado oficialmente el control del equipo de Segunda División española Eldense. El club confirmó la adquisición este jueves, lo que marca un hito importante en la aventura empresarial del jugador de 39 años fuera de los terrenos de juego.

El equipo alicantino pertenecía anteriormente al grupo de inversión colombiano Grupo TH, que también tiene participaciones en clubes de Colombia y Suiza. Este acuerdo representa el tercer cambio de propiedad del Eldense en el último año.

La operación sigue sujeta a la aprobación oficial del Consejo Superior de Deportes (CSD) de España. Una vez reciba luz verde, señalará el inicio de una ambiciosa nueva era para el conjunto de Segunda División española.