Leao no brilla con el 7 de Cristiano Ronaldo, Hojlund celebra con su «siuuum»

Al final tenía razón Jorge Jesus. La primera Portugal sin Cristiano Ronaldo gana y convence con un 4-2 ante Dinamarca en un partido "alegre" en fase defensiva, pero rico en goles y ocasiones. Entre los que brillaron estuvo el milanista Goncalo Ramos (1 gol y 1 asistencia), pero inevitablemente fue precisamente el mayor de los ausentes el protagonista de los debates sobre este partido.
Por un lado, de hecho, estuvo la enorme presión puesta sobre los hombros del ex del Milan Rafael Leao, que llevó su 7. Por otro, estuvo la celebración provocadora con su "siuuum" del delantero del Napoli Rasmus Hojlund.