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FBL-EUR-NATIONS-DEN-PORAFP
Emanuele Tramacere
Traducido por

Leao no brilla con el 7 de Cristiano Ronaldo, Hojlund celebra con su «siuuum»

R. Leao
C. Ronaldo
R. Hoejlund
Dinamarca vs Portugal
Dinamarca
Portugal
UEFA Nations League A
AC Milán
SSC Nápoles

CR7 no estaba en el campo, pero su presencia en Dinamarca-Portugal se dejó sentir igualmente.

Al final tenía razón Jorge Jesus. La primera Portugal sin Cristiano Ronaldo gana y convence con un 4-2 ante Dinamarca en un partido "alegre" en fase defensiva, pero rico en goles y ocasiones. Entre los que brillaron estuvo el milanista Goncalo Ramos (1 gol y 1 asistencia), pero inevitablemente fue precisamente el mayor de los ausentes el protagonista de los debates sobre este partido.

Por un lado, de hecho, estuvo la enorme presión puesta sobre los hombros del ex del Milan Rafael Leao, que llevó su 7. Por otro, estuvo la celebración provocadora con su "siuuum" del delantero del Napoli Rasmus Hojlund.


  • Leao no brilla

    Jorge Jesus, con el capítulo de Cristiano Ronaldo cerrado de forma definitiva o casi en la previa del partido: «Estoy completamente tranquilo, con la conciencia limpia respecto a esta situación», optó por alinear como titular del partido en su lugar a Rafael Leao.

    Con el número 7 a la espalda, el ex del Milan alternó, como siempre, algunas buenas jugadas, como un gol rozado al inicio perfilándose hacia la derecha, con otras menos buenas, como el gol fallado a pocos pasos o algunos balones perdidos en tres cuartos que obligaron a sus compañeros a redoblar esfuerzos.

    El partido del delantero del Galatasaray terminó después en el minuto 63, cuando en su lugar el seleccionador portugués dio entrada a Trincao, pero la decisión de ponerle como titular, con el 7, en el primer partido de la era post-CR7 sigue siendo una señal.

  • El siuuum de Hojlund

    Quien tiró de la chaqueta de Cristiano Ronaldo, incluso sin que estuviera presente sobre el campo, fue Rasmus Hojlund, que, como ya había ocurrido en el pasado en los enfrentamientos entre Dinamarca y Portugal, eligió celebrar en el minuto 53 el gol del 2-2 con una celebración de todo menos banal: primero, con el dedo levantado, reclamó la atención de todos sus aficionados y luego saltó girándose e imitando el clásico "Siuuum" hecho célebre precisamente por el ex Balón de Oro portugués.

    ¿Un homenaje en el día de las polémicas? ¿Una provocación? Lo cierto es que Hojlund ya lo había hecho, en 2025 y cuando CR7 estaba sobre el campo como rival. Además, ya había declarado a la prensa su admiración por el portugués: "Mi ídolo, sin embargo, es Cristiano Ronaldo; es un ganador y siempre quiere mejorar"

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