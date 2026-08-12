Icardi se está manteniendo en forma por su cuenta, aunque en las últimas semanas ha estado en todas las páginas de la prensa rosa argentina por la ruptura definitiva con su histórica ex Wanda Nara por la gestión de sus hijas (el caso de los pasaportes robados y la falta de firma para rehacerlos es de dominio público).

Entre una polémica y otra, incluidas las relacionadas con las dudas sobre su estado físico y la recuperación de la última lesión de rodilla, sigue esperando un nuevo contrato y, desde hace tiempo, ya ha dado su visto bueno a un regreso a Italia, campeonato en el que explotó con la camiseta del Inter.