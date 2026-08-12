La Lazio se está lanzando con fuerza al mercado para tratar de satisfacer las peticiones de Gennaro Gattuso. Casi cerrado de forma definitiva el fichaje de Davide Frattesi con el Inter, en la búsqueda de un delantero con muchos goles en las piernas para añadir a la plantilla, el club biancoceleste está pensando precisamente en un ex del Inter: Mauro Icardi
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Lazio, la loca idea de Icardi: intento de golpe a coste cero
Todavía parado y libre a coste cero
Icardi está oficialmente libre. El goleador argentino se ha quedado sin contrato tras el parón en las negociaciones para renovar el acuerdo que expiraba el pasado 30 de junio con el Galatasaray y para el que, hasta el último momento, existió la esperanza de encontrar un entendimiento. La petición de un salario todavía descomunal respecto a los 10 millones percibidos hasta el final en Turquía frenó la operación y ahora el ex del Inter busca un nuevo club.
Se entrena solo entre una polémica y otra.
Icardi se está manteniendo en forma por su cuenta, aunque en las últimas semanas ha estado en todas las páginas de la prensa rosa argentina por la ruptura definitiva con su histórica ex Wanda Nara por la gestión de sus hijas (el caso de los pasaportes robados y la falta de firma para rehacerlos es de dominio público).
Entre una polémica y otra, incluidas las relacionadas con las dudas sobre su estado físico y la recuperación de la última lesión de rodilla, sigue esperando un nuevo contrato y, desde hace tiempo, ya ha dado su visto bueno a un regreso a Italia, campeonato en el que explotó con la camiseta del Inter.
INTENTO DE LAZIO
Y según informa Sky Sport, en estas horas la Lazio está pensando en intentar recorrer esta loca idea y poner en manos de Gattuso a un goleador de área que, si está bien, todavía podría estar entre los mejores en Italia.
Eso sí, con las exigencias económicas planteadas con el Galatasaray, la Lazio obviamente no tiene margen de maniobra, pero en condiciones mucho más favorables el contacto de hoy también podría dar pie a un giro clamoroso. Los tiempos, a 20 días del cierre del mercado, pueden influir mucho.
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