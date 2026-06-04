Goal.com
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Top 10 away WC 2026 kits GOAL / various
Renuka Odedra

Traducido por

Las 10 mejores equipaciones visitantes del Mundial 2026 y dónde comprarlas

CULTURE
KITS
World Cup
Uruguay
Inglaterra
Alemania
Curacao
South Korea
Japan
Suecia
Mexico
Portugal
Sudáfrica
Canadá

Echamos un vistazo a los looks más llamativos que se verán en el torneo de este verano.

La equipación local lleva el peso de la historia nacional, pero en la visitante los diseñadores liberan su creatividad. Es un lienzo para experimentos atrevidos, historias culturales profundas y un estilo que va del campo a la calle.

Desde modelos retro nostálgicos hasta obras vanguardistas inspiradas en arte, arquitectura y geografía locales, la colección 2026 eleva la moda futbolística.

Hemos revisado los lanzamientos de Nike, adidas, PUMA y otras marcas para distinguir los futuros clásicos de la mera ropa de entrenamiento. Estas son las 10 mejores equipaciones de visitante según GOAL, que ya han ganado la guerra de la moda en el Mundial de 2026:

  • Uruguay WC 26 home kit Nike

    Uruguay

    Nike apuesta por un diseño atrevido, futurista y superheroico para los primeros campeones del mundo. La equipación visitante combina un fondo azul marino con un estampado azul eléctrico en hombros y pecho que recuerda el vibranium de la armadura de Black Panther. Un look lleno de energía, pensado para destacar en el campo.



  • Curucao Away kit WC 26adidas

    Curazao

    En su debut en un Mundial, Curazao entra con estilo impecable. Su equipación visitante combina un fondo amarillo limón pastel con rayas multicolores, homenaje directo a la vibrante arquitectura de los barrios de Punda y Otrobanda, en Willemstad.



  • England WC 26 away kitNike

    Inglaterra

    La era de Thomas Tuchel comienza con un retro magníficamente ejecutado. Nike devuelve a los Tres Leones una clásica camiseta visitante roja con detalles en azul marino. El escudo, ahora grande y en el centro, recuerda a la Eurocopa 96 y mantiene un corte entallado y moderno.


  • South Africa Away kit WC 26adidas

    Sudáfrica

    adidas ha creado una camiseta de detalles impresionantes para Sudáfrica. Sobre un verde intenso, combina rayas verticales con motivos geométricos en dorado y blanco, uno de los diseños culturales más llamativos del ciclo. El cuello remata esta gran opción para la equipación visitante del torneo.



  • Germany Away kit WC 26adidas

    Alemania

    En su último torneo con adidas, la equipación visitante supone una despedida por todo lo alto. Mientras la local recupera el estilo de 1990, la visitante apuesta por un diseño moderno y atrevido: un azul vibrante poco habitual en la selección alemana, combinado con un patrón nítido de estilo digital.


  • Mexico Away kit WC 26adidas

    México

    Como coanfitriones, «El Tri» llega con estilo. adidas creó una camiseta de líneas limpias: fondo blanco con un sutil patrón geométrico inspirado en motivos mesoamericanos y en la arquitectura tradicional. El icónico trébol de adidas y ribetes en verde oscuro y rojo completan esta prenda que une pasado y cultura urbana.


  • Sweden Away kit WC 26adidas

    Suecia

    Aunque Suecia haya faltado a algunos torneos recientes, su equipación sigue siendo de primera. La versión de visitante combina un fondo azul oscuro con vivos motivos ondulados en azul claro que simulan el agua y se rematan con detalles en amarillo brillante. Este diseño retro con toques modernos ofrece un look actual para los aficionados. 


  • Portugal WC 26 away kitPUMA

    Portugal

    PUMA ha presentado una de las camisetas de visitante más impactantes de los últimos años para la selección de Portugal: fondo blanco impecable con un llamativo diseño abstracto en verde azulado. El motivo, inspirado en el océano, rinde homenaje a la rica historia náutica del país y a sus costas. Destaca sobre el terreno de juego y se vende como pan caliente, pues los aficionados se preparan para la última participación de Cristiano Ronaldo en un Mundial.



  • Japan Away kit WC 26adidas

    Japón

    Japón siempre ha destacado por sus excelentes equipaciones en el fútbol internacional, y este año no es una excepción. Inspirándose en el aclamado catálogo de adidas Originals, la camiseta de visitante de los Samurai Blue es una perfecta interpretación del estilo retro-moderno. Presenta un fondo blanco cremoso, realzado por finas rayas verticales multicolores. Este diseño pasa con naturalidad del terreno de juego a la moda urbana de Tokio.



  • South Korea WC 26 away kitNike

    Corea del Sur

    Nike ha roto los moldes con la equipación alternativa de los Guerreros Taeguk. Inspirada en la mugunghwa (rosa de Sharon), la flor nacional de Corea del Sur, presenta un fondo Space Purple con un gran estampado floral tonal que mezcla folclore, resiliencia y estilo urbano.