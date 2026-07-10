Laporta interviene... El Barcelona supera los obstáculos en el fichaje de Álvarez

La negociación por Julián Álvarez vive una aparente calma, aunque Barcelona y Atlético de Madrid siguen dialogando con intensidad.

Las partes han acordado esperar hasta el final del Mundial 2026, momento en que el Barça planea reactivar la operación.

Según Sport, las conversaciones siguen entre bastidores y han cambiado tanto de interlocutores como de enfoque.

Además, el Barcelona está descontento con Mateo Alemany, director deportivo del Atlético, por cómo gestionó la primera oferta.

Según la información disponible, Alemany no transmitió la oferta directamente al presidente Enrique Cerezo ni al director ejecutivo Miguel Ángel Gil Marín.