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¿Lamine Yamal o Vinicius Junior? Romario, leyenda de Barcelona y Brasil, elige
Cómo irrumpieron en escena Vinicius y Yamal
Vinicius, joven promesa que brilló con el Flamengo, llegó al Bernabéu con dudas. Sin embargo, la temporada 2021-22 marcó su explosión:
El Real Madrid ganó La Liga y la Liga de Campeones ese curso, y Vini marcó 22 goles en todas las competiciones. Ha superado los 20 tantos en cuatro temporadas seguidas y encara la 2025-26 para extender la racha a cinco.
Yamal ya alcanzó esa cifra esta temporada, la primera en su carrera, tras anotar 21 goles con el Barcelona y poner al equipo en la senda de varios títulos, tanto nacionales como continentales.
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Yamal contra Vinicius: Romario revela su favorito
Debutó a los 15 años y ahora, con 18, este prodigio español luce la camiseta 10 que usó Lionel Messi en el Camp Nou. Se le ve como un futuro Balón de Oro, y leyendas como Messi y Ronaldo ya le ceden el trono.
Romario, admirador del joven, lo prefiere a un compatriota que liderará la lucha de Brasil por la gloria mundialista este verano. El exbarcelonista declaró en el canal de YouTube de Iker Casillas: «Entre Vinicius y Lamine, yo elegiría a Lamine.
Me gusta mucho Yamal; es uno de los jugadores con más talento de esta nueva generación. Estoy seguro de que tendrá una carrera excepcional: juega en un gran club, sus compañeros le respetan y sabe marcar la diferencia y goles».
Yamal lidera la nueva generación de aspirantes al título del Barcelona
En solo tres años, Yamal se ha convertido en un referente del Barça. Ya muestra su talento, heredero de Messi, y aún puede crecer mucho.
Se espera que guíe al Barça hacia nuevos títulos nacionales e internacionales —impulsado por su triunfo en la Eurocopa con España— y que siga los pasos de Romario, Messi y otras leyendas blaugranas.
El exdelantero brasileño Romario añadió sobre el camino que está siguiendo el Barcelona: «Después de mi generación, vinieron y se fueron grandes equipos. La de Messi, Suárez y Neymar... y ahora este Barcelona,
técnicamente, no creo que esté al mismo nivel que el de Messi o el mío, pero tiene a tres jugadores que marcan la diferencia: Yamal y Raphinha. Es un equipo con todo lo necesario para lograr grandes victorias y ganar la Liga de Campeones».
Calendario del Barcelona: partidos de La Liga y de la Liga de Campeones
El Barcelona, líder de la Liga con cuatro puntos sobre Vinicius y el Real Madrid, volverá a la acción el 4 de abril visitando al Atlético de Madrid. Se medirá a los rojiblancos en tres de sus próximos cuatro partidos, pues también le tocó enfrentarlos en los cuartos de final de la Liga de Campeones.