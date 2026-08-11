La Roma está a un paso de Rodrigo Mora. El talento de la generación 2007 del Oporto se ha convertido en uno de los principales objetivos de la directiva de la Roma para reforzar la parcela ofensiva de Gian Piero Gasperini y, en las últimas horas, el club capitalino se ha acercado mucho a las exigencias de la entidad portuguesa.
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La Roma, a un paso de Mora: acuerdo verbal con el Oporto
LA FÓRMULA
Según ha informado Gianluca Di Marzio, la Roma habría alcanzado un principio de acuerdo verbal con el Oporto para el traspaso del talento portugués. La operación debería cerrarse en calidad de cesión de pago con opción de compra, destinada a convertirse en obligación en función de los partidos del jugador y de la clasificación de la Roma para la Champions League, con el acuerdo ya muy cercano.
LAS CONDICIONES
Durante la noche, de hecho, Roma y Oporto no habrían encontrado el acuerdo definitivo sobre la solución anterior vinculada al 50% de la ficha del jugador. En cualquier caso, la valoración global seguiría siendo de 50 millones de euros: unos 7-8 millones por la cesión y otros 42-43 millones por la opción de compra. Las condiciones para que se active la obligación podrían ser conjuntas y estar ligadas a los partidos disputados por el jugador y a la clasificación de la Roma para la Champions League.
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