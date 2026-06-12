¿La redención de David y mucho más? ¿Puede Canadá ser la sorpresa del Mundial?

El «rayo» del Bayern, fichado por solo 10 000 euros, sufre constantes problemas físicos. Lateral en Alemania y delantero con los Canucks, ya lo ha ganado todo en Europa y, a los 16 años, fue el debutante más joven de Canadá. Tampoco ha sido una temporada afortunada para Jonathan David, delantero que llegó el verano pasado a laJuventus procedente del Lille como agente libre y que ha sido la decepción de la recién concluida temporada de la Serie A, con solo 6 goles marcados. Los que debían ser los dos abanderados de Canadá llegan al Mundial en grandes dificultades, pero precisamente por eso tienen muchas ganas de revancha. A su lado, otros han madurado: Tajon Buchanan, ex del Inter y autor de una buena temporada en el Villarreal; el delantero del Southampton Cyle Larin; y, sobre todo, el centrocampista del Sassuolo Ismael Koné, uno de los mejores en su posición en la Serie A gracias a la intuición de Giovanni Carnevali, nuevo director ejecutivo de la Juventus.







