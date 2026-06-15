La Juventus ficha a Boga

La Juventus ha decidido ejercer la opción de compra de Jeremie Boga, quien llegó cedido en enero desde el Niza. Así lo reveló Gianluca Di Marzio.





Recordemos los términos del acuerdo firmado en enero entre la Juventus y el Niza: «Juventus Football Club S.p.A. comunica que ha llegado a un acuerdo con el club OGC Niza para la adquisición temporal, a título gratuito, hasta el 30 de junio de 2026, de los derechos sobre las prestaciones deportivas del futbolista Jérémie Boga. El acuerdo incluye la opción de compra definitiva por 4,8 millones de euros, pagaderos en dos ejercicios.

ejercicios».







