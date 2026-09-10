De jugador en la lista de salidas a valor añadido de esta Juventus. En pocos meses, Nico González se ha vuelto indispensable, y sin embargo durante buena parte del verano la Juventus intentó colocarle en otro destino y el propio argentino tenía ganas de hacer las maletas. O mejor dicho, quería volver a Madrid, al Atlético, con Simeone, con quien cerró la última temporada. Lo intentó hasta el final, pero nunca se dieron las condiciones. Así que, como gran profesional, se puso al servicio de Spalletti, que tenía otros planes y que se encontró entre manos a un jugador que puede tener sitio en la Juve.
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La Juventus cambia de idea con Nico González: le ofrece la renovación
BUEN IMPACTO DE LA TEMPORADA
El ex de la Fiorentina y el Stuttgart jugó 33' contra el Parma, entrando desde el banquillo y marcando el gol de la ventaja (partido terminado 2-0, con gol de Koopemeiners); contra el Milan se quedó sobre el campo 64', lanzando señales positivas. Como extremo ofensivo, como punta o como mediapunta, en esta Juventus puede jugar en cualquier sitio y en este momento de sufrimiento por las numerosas lesiones puede encontrar espacio y convertirse en una certeza.
Hipótesis de renovación del contrato
Según informa La Stampa, Gonzalez habría sentido con fuerza el cariño de sus compañeros de equipo y la estima del técnico Spalletti, cosas que lo habrían llevado a sentirse nuevamente importante en la Juventus y a mostrar su disposición a una ampliación de contrato. La Juventus está valorando la renovación del contrato, que expira en 2029. Su salario actual es de 3,6 millones de euros netos por temporada.
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