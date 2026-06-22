La inteligencia artificial responde: ¿Podrían enfrentarse Marruecos y Egipto en el Mundial de 2026?

Como la máquina carece de emociones, Kooora le ha planteado varias preguntas polémicas a la inteligencia artificial y publicará las respuestas sin edición.

Hoy respondemos a una pregunta que interesa a los aficionados árabes: «¿Podrían enfrentarse Egipto y Marruecos en el Mundial de 2026?».

De las selecciones árabes, solo Marruecos y Egipto han sumado 4 puntos, lo que les garantiza casi el pase a la siguiente fase.

Nota: Reproducimos las respuestas con cualquier posible error lingüístico o de información tal como las generó la IA.

Respuesta

Sí, podrían enfrentarse en octavos de final si ambas pasan como primeras o segundas de sus grupos, o como una de las mejores terceras. Marruecos está en el Grupo 3 y Egipto en el 7.

Según el formato de 48 equipos, avanzan los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros. Según el cuadro, no se verían en dieciseisavos, pero podrían cruzarse en rondas posteriores, según su posición final de grupo.