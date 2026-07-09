Con motivo del vigésimo aniversario del cuarto título mundial conquistado por la selección nacional el 9 de julio de 2006, la FIGC celebra el triunfo de Berlín con un especial titulado «Nosotros, los campeones de 2006», publicado en la plataforma digital Vivo Azzurro TV y en sus redes sociales. El especial rinde homenaje a la gesta de los Azzurri con las voces de su seleccionador, Marcello Lippi, y de jugadores como Gigi Buffon, Alessandro Del Piero y Francesco Totti. También aportan su testimonio Marco Materazzi, Fabio Grosso, Filippo Inzaghi, Gianluca Zambrotta, Gennaro Gattuso y Angelo Peruzzi, junto al emotivo recuerdo de Nicola Riva, hijo del inolvidable campeón y director técnico Gigi Riva.
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La FIGC celebra el vigésimo aniversario de Alemania 2006. Malagò: «Los éxitos del pasado son un estímulo para el futuro»
ESTÍMULOS PARA EL FUTURO
«Esta celebración —subraya el presidente de la Federación, Giovanni Malagò— debe impulsarnos hacia el futuro. La selección nacional debe encontrar en sus triunfos pasados la motivación para revivir pronto esas emociones extraordinarias. Es nuestro deber trabajar cada día para volver a competir por estos éxitos. La camiseta azul es orgullo y pertenencia, un símbolo que debemos honrar y el mejor embajador de los valores del deporte italiano en el mundo».
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