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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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La Federación Marroquí protege a Hakimi con un plan estricto

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Ashraf Hakimi, estrella de la selección marroquí, se ha convertido en el centro de la polémica en el Mundial tras la decisión de un tribunal francés de remitir su caso a juicio por una presunta violación.

Tras la decisión, el jugador se pronunció a través de sus redes sociales.

Desde entonces no ha añadido nada más y solo se le ve en el campo.

Según el diario AS, la Federación Marroquí y sus compañeros decidieron “proteger al jugador”, considerado un referente tras ganar dos Ligas de Campeones con el París Saint-Germain. 

Se esperaba que apareciera o, al menos, cruzara la zona mixta tras el partido contra Escocia, pues los jugadores deben pasar por ella, aunque no están obligados a hablar ni a responder preguntas. 

  • FBL-WC-2026-MATCH30-SCO-MARAFP

    Hakimi sigue las recomendaciones de la Federación Marroquí.

    Sin embargo, Ashraf Hakimi, siguiendo las recomendaciones de la Federación Marroquí, no apareció y se fue directo al autobús del equipo. 

    En su ausencia, varios compañeros evitaron comentar su estado anímico.

    Según el diario AS, la orden era proteger a Hakimi, una de las estrellas del equipo, tras la histórica participación en Catar 2022.

    La Federación Marroquí quiere que la polémica no afecte al rendimiento deportivo y deja que la justicia resuelva el asunto. 

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