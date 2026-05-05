Vinicius Júnior perdió los estribos brevemente con un rival durante el partido del Real Madrid contra el Espanyol (0-2) y le respondió con varios insultos.
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La estrella del Real Madrid, Vinicius Júnior, está harto y se mete con el rival
La victoria del Real Madrid sobre el Espanyol quedó eclipsada por un fuerte enfrentamiento en el campo entre Vinicius y el defensa El Hilali. La tensión creció desde el principio, cuando el extremo brasileño mostró molestia por el juego físico del defensa, sobre todo en las reanudaciones, con fuertes forcejeos. Las cámaras de Movistar Plus+ Deportes captaron cómo ambos intercambiaron palabras durante todo el partido.
La tensión creció: El Hilali vio primero la roja por una entrada sobre Vinicius, aunque el árbitro, tras revisar el VAR, la cambió por amarilla, lo que enfureció al plantel madridista.
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Durante el altercado, Vinicius se enfrentó al defensa del Espanyol: «Deja de decir tonterías. Y aún tienes el descaro de pedirme que intercambiemos camisetas... Eres tonto, quieres pelea. No voy a intercambiar la camiseta contigo», habría dicho el delantero del Real Madrid según Marca. Cuando la confrontación se intensificó, habría gritado de nuevo: «Idiota. Eres un idiota».
El Hilali respondió con la misma palabra. Después, Vinicius comentó a Carlos Romero: «Es tonto, tío. Quiere parecer un idiota ante las cámaras».
El ambiente en el estadio RCDE se caldeó cuando la afición local coreó «¡Vinicius, pelota de playa!», burlándose de su aspiración al Balón de Oro.
El brasileño replicó con un dardo sobre la posición del Espanyol en la tabla y, según testigos, le espetó a El Hilali: «Vais a volver a Segunda División, tío». Luego Vinicius le dijo: «Eres horrible», y el jugador del Espanyol respondió: «Y tú eres una puta».
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A pesar de la polémica, Vinicius respondió con dos goles que dieron la victoria al equipo de Álvaro Arbeloa. Aún se desconoce si él o El Hilali serán sancionados por LaLiga.