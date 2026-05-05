La victoria del Real Madrid sobre el Espanyol quedó eclipsada por un fuerte enfrentamiento en el campo entre Vinicius y el defensa El Hilali. La tensión creció desde el principio, cuando el extremo brasileño mostró molestia por el juego físico del defensa, sobre todo en las reanudaciones, con fuertes forcejeos. Las cámaras de Movistar Plus+ Deportes captaron cómo ambos intercambiaron palabras durante todo el partido.

La tensión creció: El Hilali vio primero la roja por una entrada sobre Vinicius, aunque el árbitro, tras revisar el VAR, la cambió por amarilla, lo que enfureció al plantel madridista.