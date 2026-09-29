Diouf ha añadido otra cuerda a su arco tras un llamativo debut con la selección francesa ante Bélgica. El jugador del Inter, que anteriormente había actuado como extremo interior, segundo delantero y centrocampista, fue utilizado como lateral izquierdo por el seleccionador de Francia, Zinedine Zidane. Este cambio táctico no fue una decisión de última hora, sino el cumplimiento de una promesa de Zidane de poner a prueba las capacidades del jugador en funciones defensivas dentro de un sistema con defensa de cuatro.

El experimento dio resultados inmediatos, ya que Diouf se mostró notablemente cómodo junto a Pierre Kalulu, Jeremy Jacquet y Maxence Lacroix. Según La Gazzetta dello Sport, los datos estadísticos de su debut destacan a un jugador que se adaptó al instante a las exigencias defensivas del fútbol internacional. Registró un porcentaje perfecto de éxito en las entradas, al ganar cuatro de cuatro duelos, y firmó un 95 % de acierto en el pase. Además, su aportación en ataque siguió siendo alta, ya que completó con éxito 35 pases en el último tercio y realizó tres despejes defensivos cruciales durante el partido.