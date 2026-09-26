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La crisis de De Jong llama a las puertas del Barcelona tras el parón internacional

Primera División
Barcelona
F. de Jong
España
Países Bajos

Se espera que el jugador Frenkie de Jong sea la principal novedad en el Barcelona tras el largo parón internacional.

El centrocampista neerlandés continúa recuperándose a buen ritmo de la rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha, y ha entrado en la última fase de su programa de rehabilitación, con la posibilidad de volver a los entrenamientos con el grupo a finales del próximo mes de octubre.

El diario Sport señaló que el principal problema radica en que De Jong no tiene sitio en el once del Barcelona actualmente, y que además ha dejado de ser una prioridad para el entrenador Hansi Flick, lo que hace que los próximos meses sean decisivos para su futuro.

El club catalán no descarta ningún escenario, pero Frenkie de Jong no quiere marcharse, tal como ha repetido en los últimos años.

El Barcelona se movió con rapidez tras la lesión de De Jong este verano y cerró un fichaje importante con la incorporación de Rodri, para que sea el jugador titular en su posición, lo que significa que el neerlandés podría verse relegado al banquillo.

Y no solo eso, ya que la otra apuesta del club catalán en esa posición es Marc Bernal, que está cerca de renovar su contrato.

De hecho, el jugador de la cantera del Barcelona se ha convertido en el recambio directo de Rodri en la plantilla del equipo, y es seguro que dispondrá de minutos de juego durante la presente temporada.

El centro del campo del Barcelona ha quedado abarrotado de jugadores, lo que ha provocado problemas con algunos elementos que desean tener un papel más importante. Fermín López y Dani Olmo se reparten la participación en los partidos, mientras que Gavi apenas juega.


  • frenkie-de-jong(C)Getty Images

    Una difícil tarea espera a De Jong para ser titular

    De Jong era un titular indiscutible para el técnico alemán durante las últimas temporadas, aunque las lesiones afectaron a su continuidad. Flick lo empleó por delante de la línea defensiva, y el neerlandés logró asegurarse un puesto en el once.

    Es más, la relación entre el jugador y el Barcelona vivió un gran acercamiento, después de que el neerlandés diera prioridad a la renovación de su contrato y a la continuidad en el club, y de que se alejara de su entorno profesional para acelerar el proceso de llegar a un acuerdo.

    En base a ello, De Jong renovó su contrato con el Barcelona hasta 2029, pese a que su salario es elevado, un salario acorde con un titular imprescindible, como era su situación hasta hace poco.

    Hubo un gran malestar dentro del Barcelona por la lesión de rodilla de De Jong durante el Mundial, ya que el club cree que el jugador quizá se exigió más de la cuenta o, al menos, no actuó con la suficiente prudencia. Y ese descontento sigue vigente hasta ahora.

    Al final de la presente temporada, quedarán dos años en el contrato de De Jong con el Barcelona, y será necesario esperar para conocer el escenario al que derivarán las cosas.

    De ahora en adelante, Frenkie de Jong tendrá que pelear por asegurarse un puesto en el once, consciente de que la tarea no será sencilla.

    Y en caso de que no obtenga ningún minuto, o participe de forma muy limitada, el jugador podría cambiar de opinión, y entonces el club podría abrirle la puerta de salida.

    La prioridad ahora es que De Jong regrese en buenas condiciones, mientras que las próximas semanas serán decisivas para determinar su papel decreciente dentro del equipo, y lo que podría suceder durante el mercado invernal de fichajes el próximo enero.

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