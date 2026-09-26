La crisis de De Jong llama a las puertas del Barcelona tras el parón internacional

Se espera que el jugador Frenkie de Jong sea la principal novedad en el Barcelona tras el largo parón internacional.

El centrocampista neerlandés continúa recuperándose a buen ritmo de la rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha, y ha entrado en la última fase de su programa de rehabilitación, con la posibilidad de volver a los entrenamientos con el grupo a finales del próximo mes de octubre.

El diario Sport señaló que el principal problema radica en que De Jong no tiene sitio en el once del Barcelona actualmente, y que además ha dejado de ser una prioridad para el entrenador Hansi Flick, lo que hace que los próximos meses sean decisivos para su futuro.

El club catalán no descarta ningún escenario, pero Frenkie de Jong no quiere marcharse, tal como ha repetido en los últimos años.

El Barcelona se movió con rapidez tras la lesión de De Jong este verano y cerró un fichaje importante con la incorporación de Rodri, para que sea el jugador titular en su posición, lo que significa que el neerlandés podría verse relegado al banquillo.

Y no solo eso, ya que la otra apuesta del club catalán en esa posición es Marc Bernal, que está cerca de renovar su contrato.

De hecho, el jugador de la cantera del Barcelona se ha convertido en el recambio directo de Rodri en la plantilla del equipo, y es seguro que dispondrá de minutos de juego durante la presente temporada.

El centro del campo del Barcelona ha quedado abarrotado de jugadores, lo que ha provocado problemas con algunos elementos que desean tener un papel más importante. Fermín López y Dani Olmo se reparten la participación en los partidos, mientras que Gavi apenas juega.



