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La centrocampista del Liverpool Women Sofie Lundgaard completa su traspaso definitivo al Eintracht Frankfurt
Lundgaard cierra su fichaje por el Frankfurt
La centrocampista danesa Lundgaard ha puesto fin oficialmente a su etapa de tres años y medio en el Liverpool Women tras completar un traspaso permanente al Frankfurt, de la Frauen-Bundesliga. La jugadora, de 24 años, llegó originalmente procedente del Fortuna Hjorring en enero de 2023 y causó un impacto inmediato con 31 apariciones en sus primeros 18 meses en Merseyside. Sin embargo, su tiempo de juego se vio muy reducido a solo tres apariciones como suplente la pasada temporada tras duros periodos de rehabilitación por una lesión de ligamentos en la rodilla y una fractura en el pie.
- Getty Images Sport
El Liverpool confirma la salida del centrocampista
La salida de Lundgaard fue recibida con un agradecimiento sentido por parte del club de Merseyside, que elogió la dedicación y la resiliencia de la centrocampista durante su difícil recuperación de la lesión.
En un comunicado oficial del club, el Liverpool Women confirmó el traspaso: "La etapa de tres años y medio de la centrocampista en Merseyside llega a su fin con su marcha a Alemania. Lundgaard se unió al Liverpool en enero de 2023 y disputó 31 partidos en sus primeros 18 meses en el club. La mala fortuna de sufrir dos lesiones del ligamento cruzado anterior hizo que la danesa solo pudiera jugar 11 veces durante las dos últimas campañas. Ahora se despide del Liverpool para incorporarse al Eintracht en la Frauen-Bundesliga. Todos en el LFC Women agradecen a Sofie sus contribuciones y le desean lo mejor para el futuro".
Reflexionando sobre su marcha a Alemania, la jugadora de 24 años compartió un emocionado mensaje de despedida para la afición de Anfield: "Liverpool, mi hogar lejos de casa durante los últimos 3,5 años. Nunca pensé que despedirme sería tan duro, pero me voy con más de lo que jamás podría haber imaginado.
"He creado recuerdos que llevaré conmigo para siempre, pero lo más importante, amistades para toda la vida. Siempre estaré muy agradecida por ello. Llevar el escudo del Liverpool ha sido un sueño hecho realidad, algo de lo que siempre estaré orgullosa. Jugar delante de todos los aficionados ha sido algo muy especial. Todo el apoyo ha significado más de lo que imagináis, ¡y ahora yo también seré una de vosotros! Gracias, Liverpool. Sof x".
Nuevo comienzo en Alemania
Poner rumbo a la Frauen-Bundesliga brinda a Lundgaard una oportunidad de oro para reencontrarse con su mejor versión en una de las principales divisiones del fútbol femenino europeo. La exinternacional danesa en categorías inferiores está ampliamente considerada como una jugadora con la calidad técnica y el potencial necesarios para consolidarse como una pieza clave en el centro del campo del Frankfurt. Para el Liverpool, dar luz verde a la operación representa otro paso en la continua evolución de la plantilla por parte del entrenador Gareth Taylor de cara a una campaña de la Women's Super League ferozmente competitiva.
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A la danesa le espera el reto de la Bundesliga
Lundgaard centra ahora su atención en integrarse rápidamente en la dinámica del Frankfurt, mientras busca asegurarse un puesto como titular de cara a sus campañas nacional y europea. Su nuevo equipo necesita calidad contrastada y profundidad en la sala de máquinas para mantener su pugna cerca de la parte alta de la tabla de la Frauen-Bundesliga. Para la centrocampista danesa, mantener la plena forma durante una temporada sin interrupciones sigue siendo la prioridad inmediata en su intento por mostrar su verdadero potencial en Alemania.
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