La salida de Lundgaard fue recibida con un agradecimiento sentido por parte del club de Merseyside, que elogió la dedicación y la resiliencia de la centrocampista durante su difícil recuperación de la lesión.

En un comunicado oficial del club, el Liverpool Women confirmó el traspaso: "La etapa de tres años y medio de la centrocampista en Merseyside llega a su fin con su marcha a Alemania. Lundgaard se unió al Liverpool en enero de 2023 y disputó 31 partidos en sus primeros 18 meses en el club. La mala fortuna de sufrir dos lesiones del ligamento cruzado anterior hizo que la danesa solo pudiera jugar 11 veces durante las dos últimas campañas. Ahora se despide del Liverpool para incorporarse al Eintracht en la Frauen-Bundesliga. Todos en el LFC Women agradecen a Sofie sus contribuciones y le desean lo mejor para el futuro".

Reflexionando sobre su marcha a Alemania, la jugadora de 24 años compartió un emocionado mensaje de despedida para la afición de Anfield: "Liverpool, mi hogar lejos de casa durante los últimos 3,5 años. Nunca pensé que despedirme sería tan duro, pero me voy con más de lo que jamás podría haber imaginado.

"He creado recuerdos que llevaré conmigo para siempre, pero lo más importante, amistades para toda la vida. Siempre estaré muy agradecida por ello. Llevar el escudo del Liverpool ha sido un sueño hecho realidad, algo de lo que siempre estaré orgullosa. Jugar delante de todos los aficionados ha sido algo muy especial. Todo el apoyo ha significado más de lo que imagináis, ¡y ahora yo también seré una de vosotros! Gracias, Liverpool. Sof x".